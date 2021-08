Europei 2021, Volley Femminile: Italia - Belgio, dove vederla oggi in tv

Le azzurre scendono in campo oggi pomeriggio per gli ottavi di finale dei campionati europei. Affronteranno il Belgio. In palio c'è l'accesso ai quarti di finale

Mancano poche ore a Italia-Belgio, la partita degli Europei 2021 di volley che vale l'accesso agli ottavi di finale. Una sfida molto importante, la prima senza appello. Chi perde, infatti, sarà eliminato dal torneo e sarà costretto a tornare a casa. Le nostre pallavoliste affrontano questa sfida godendo dei favori del pronostico, dopo aver chiuso al primo posto, a punteggio pieno, il girone C.

Di fronte troveranno una nazionale che si è piazzata al quarto posto del proprio gruppo (A) ma che sarà priva della sua stella, Britt Herbots, che gioca in Italia a Novara. In ogni caso sarà un match tutto da seguire e da non sottovalutare.

L'Italia è tra le favorite di questo Europeo che si sta disputando tra Bulgaria, Croazia, Romania e Serbia. Si tratta di una grande occasione di riscatto per le nostre azzurre dopo essere state eliminate dalla Serbia ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Europei 2021, Italia-Belgio: dove vederla

La partita, in programma lunedì 30 agosto alle ore 17 a Belgrado, sarà trasmessa in chiaro su Rai Due e in streaming su RaiPlay. Sarà, inoltre, trasmessa in diretta su DAZN per gli abbonati.