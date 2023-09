Volley, Europei 2023: oggi Italia-Svizzera, come vederla in diretta TV e in streaming

La Nazionale di pallavolo maschile è ad Ancona dove oggi, 4 settembre, al PalaRossini, affronterà la Svizzera, e mercoledì 6 la Germania, negli ultimi due incontri della pool A degli Europei 2023.

Comincia lo sprint che porterà agli ottavi di finale, in programma a Bari il 9 e 10 settembre, ma l'Italia è già certa di spostarsi in Puglia e quindi senza assilli di risultato dovrà quindi rimanere concentrata sul sul proprio gioco e sul proprio percorso, così come fatto nelle prime tre gare vinte tra Bologna e Perugia.

Le parole di De Giorgi

"Sono state partite che hanno avuto una giusta intensità, soprattutto qualle contro la Serbia, squadra tecnicamente più forte, è stata di buon livello, siamo cresciuti in qualcosa - ha commentato il ct, Ferdinando De Giorgi che cerca di mantenere alta la concentrazione della squadra -. Il nostro obiettivo è quello di mettere continuità nelle situazioni di gioco. Domani ci aspetta la Svizzera, forse la squadra meno quotata di questo girone - ha aggiunto il tecnico - ma dobbiamo esser bravi a pensare a noi, dobbiamo chiudere bene questo girone. Quello che riusciamo a fare bene anche contro la Germania ce lo porteremo dietro per le fasi successive. Siamo focalizzati sul presente, alla prossima fase ci penseremo al termine della fase a gironi".

Italia-Svizzera, come vederla in TV e in streaming

La quarta partita degli azzurri nella Pool A degli Europei di volley maschile, quella contro l'Estonia, sarà trasmessa in diretta, in chiaro, dalle ore 21.15 su Rai 2 ed in streaming gratuito su Raiplay; per gli abbonati su Sky Sport Summer e in streaming, a pagamento, su Sky Go e NOW