Volley, Europei 2023: oggi Italia-Olanda, come vederla in diretta TV e in streaming

L'Italvolley di Ferdinando Fefè De Giorgi si prepara ad affrontare l'Olanda di Nimir Abdel Aziz in quella che sarà la gara che assegnerà il pass per le Semifinali di Roma. Si gioca stasera alle 21 al PalaFlorio. Sarà la sfida numero 117 tra Italia e Olanda, con 81 vittorie degli azzurri, l'ultimo precedente in amichevole a Cavalese il 24 maggio con la vittoria per 3-1 dell'Italia.

Le parole di Fefè De Giorgi

Il Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi è carico per l'occasione: "E' difficile per noi come è difficile per loro, i Quarti sono un passaggio molto importante, il livello si alza rispetto agli Ottavi ma alla fine abbiamo lavorato tanto per crearci queste opportunità. Bisognerà battagliare e predisporsi ad una partita dove attraverseremo momenti in cui l'avversario potrà metterti in difficoltà".

Parlando degli avversari, il ct azzurro dichiara: "L'Olanda è un'ottima squadra soprattutto in attacco con un giocatore di riferimento come Nimir, attacca palloni importanti e difficili, è un giocatore difficile da fermare completamente essendo molto bravo in attacco. Il nostro compito è quello di limitarlo. L'Olanda non finisce li, è una squadra che sa giocare a pallavolo, batte bene, c'è da fare una buona partita anche dal punto di vista tecnico e tattico".

"Contro di noi tutte le squadre osano anche più del previsto, sanno che al servizio devono metterci in difficoltà, con noi spingono di più. Dovremo essere pronti ad avere la pazienza giusta in quei momenti. Con l'Olanda - prosegue De Giorgi - abbiamo una lunga storia, di vittorie e di sconfitte. Solitamente durante le riunioni tecniche faccio riferimento a giocatori storici delle avversarie, poi guardo Bovolenta e capisco che lui magari certi atleti non li ha neanche mai visti per la sua giovanissima età".

"Sarà una bella sfida, parte di una bella storia pallavolistica. Con la Macedonia è stato bellissimo con un pubblico eccezionale che ci ha dato una grande spinta, questa è una parte che ci da una mano anche se fondamentalmente siamo noi che dobbiamo andare a fare i punti, il nostro tifo è un aiuto, ma concretamente siamo noi con i punti a dover stimolare il nostro pubblico", conclude De Giorgi.

Italia-Olanda, come vederla in TV e in streaming

La settima partita degli azzurri agli Europei di volley maschile, quella contro l'Olanda valida per i quarti di finale, sarà trasmessa in diretta, in chiaro, dalle ore 21.00 su Rai 2 ed in streaming gratuito su Raiplay; per gli abbonati su Sky Sport Summer e in streaming, a pagamento, su Sky Go e NOW