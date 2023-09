Volley, Europei 2023: Italia in semifinale. Battuta l'Olanda al tie-break

Trascinata dai 5280 spettatori del PalaFlorio di Bari, l'Italia di Fefè De Giorgi si qualifica per la semifinale degli Europei di volley battendo per 3-2 l'Olanda nei quarti.

Nella semifinale di Roma gli Azzurri affronteranno la Francia giovedì 14 settembre. Dall'altra parte del tabellone si giocano l'atto conclusivo del torneo Polonia e Slovenia.

Una gara durissima con gli azzurri che dopo aver perso il primo set, si sono imposti nel secondo e il terzo ma nel finale del quarto sono stati portati dagli Oranje al tie-break finale dove l'Italia con testa e cuore ha avuto la meglio per 15-12. I parziali 19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12.

LA CRONACA

L’Italia scende in campo con il consueto 6+1 visto nelle gare di questo Europeo con Giannelli e Romanò in diagonale, Michieletto e Lavia schiacciatori, Russo e Galassi centrali, Balaso libero. L’ace di Nimir firma il 3-1 a favore dell’Olanda, il muro olandese porta a tre i punti di vantaggio degli orange sugli azzurri 6-3.

Balaso difende, l’Italia ricostruisce e poi mura con Russo per l’aggancio all’Olanda 7-7. L’Italia passa in vantaggio sul 10-9. Una brutta indecisione in seconda linea dell’Olanda mantiene gli azzurri avanti 11-10, l’ace di Romanò porta sul +2, 12-10.

Sul 14-12 Russo esce dal campo per uno scontro sotto rete, al suo posto in campo Sanguinetti. L’Olanda pareggia i conti sul 14-14, portandosi in vantaggio sul 15-14.

L’ace di Tuinstra vale il 17-15 per i ragazzi di Piazza. Il muro di Plak porta l’Olanda sul +4, 19-15. Il block out di Jorna vale il 21-17 a favore degli olandesi, l’ace di Nimir porta il punteggio sul 22-17. Romanò attacca out, Olanda avanti 24-18, set chiuso da Nimir con l’attacco che vale il 25-19.

Nel secondo set in campo Sanguinetti al posto dell’infortunato Russo. L’Italia parte bene nel secondo set, Lavia firma il punto del 5-2. E’ una sfida colpo su colpo, Romanò prima, poi Nimir ma a chiudere è l’olandese per il quarto punto a favore dell’Olanda, Italia avanti 6-4.

L’attacco da seconda linea di Lavia mantiene il vantaggio degli azzurri di tre lunghezze, 10-7. L’Olanda prova a mantenersi alle spalle dell’Italia, 11-9. Romanò allunga, suo l’ace del 12-9. L’Italia si porta sul +4, l’errore al servizio dell’Olanda vale il 18-14. Romanò efficace ancora al servizio, suo l’ace del 22-16.

L’Italia fa suo il secondo set col punteggio di 25-17 col muro di Galassi.

Il terzo set inizia con l’attacco vincente di Michieletto, 1-0. Nimir passa, è suo il primo punto olandese del terzo set, 2-1. Avvio di terzo set equilibrato, l’attacco di Michieletto porta l’Italia avanti di due lunghezze 6-4.

Giannelli alza il muro, suo il punto del 10-6. L’attacco di Nimir si spegne in rete, Italia avanti 15-8. L’Italia gestisce il parziale, trova il massimo vantaggio sul 21-12 e chiude il set col punteggio di 25-16 con l’attacco vincente di Romanò.

Nel quarto set Italia in campo così come nel terzo, con Sanguinetti al centro. Olanda avanti in avvio di set 5-2. L’errore al servizio di Sanguinetti mantiene l’Olanda avanti 6-4, il muro di Galassi accorcia le distanze.

L’Olanda forza al servizio, l’Italia è brava a ricostruire e a chiudere con Michieletto portandosi ad una sola lunghezza 9-8. Nimir forza al servizio, suo l’ace del 12-8, e l’attacco del 13-8. De Giorgi manda in campo Mosca per Sanguinetti sul 14-8 a favore dell’Olanda, firmando l’ingresso con un muro su Nimir interrompendo quindi la rotazione con l’opposto orange al servizio.

In campo anche Scanferla per Balaso in difesa. De Giorgi opta per un altro cambio, in campo Rinaldi per Lavia. Il muro di Plak allunga il vantaggio olandese 17-10. La sfida tra opposti prosegue colpo su colpo, prima Nimir, poi Romanò, Olanda avanti 19-15.

L’Italia prova la rimonta, il muro di Galassi porta gli azzurri a due punti dall’Olanda 19-17 ma Plak firma il doppio ace che vale il 21-17. L’Italia non molla, il muro sugli olandesi vale il 23-21, l’errore in attacco di Nimir porta gli azzurri ad un punto 23-22. L’attacco out di Michieletto consegna il set all’Olanda 25-23.

La novità del quinto set è Leandro Mosca in campo per Sanguinetti. Il set inizia col muro olandese che ferma Michieletto, 1-0. Il servizio di Nimir mette in seria difficoltà la ricezione azzurra, l’Olanda ne approfitta 2-0.

Il primo punto azzurro è di Michieletto che interrompe il turno al servizio di Nimir 2-1. Avvio di set equilibrato con l’Olanda avanti, Lavia mette a terra il punto numero 3 per l’Italia, 4-3. Il pareggio arriva con l’attacco da seconda linea di Michieletto che sale in cattedra in questo quinto set 5-5.

Il turno al servizio di Romanò porta gli azzurri avanti 7-5. L’Italia prova a mantenere il vantaggio, il servizio out di Plak mantiene i due punti di distacco 9-7. Svetta il muro azzurro, frangenti di livello altissimo tra Italia e Olanda, azzurri avanti 10-8. Il PalaFlorio spinge gli azzurri verso la conquista del tie break, chiuso 15-12, che vale per gli azzurri il pass per le Semifinali di Roma.

IL TABELLINO

Italia-Olanda 3-2 19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12 - Durata: 29’, 24’, 24’, 31’, 21’

Italia: Michieletto 22, Russo 2, Romanò 21, Lavia 16, Galassi 9, Giannelli 4. Balaso (L). Sanguinetti 2, Scanferla, Rinaldi 2, Sbertoli, Mosca 3, N.e Bottolo, Bovolenta. All. De Giorgi



Olanda: Tuinstra 14, Plak 7, Abdel-Aziz 31, Jorna 9, Parkinson 8, Keemink 2, Andringa (L). Van Garderen 2, Wiltenburg, Ter Horst, Meijs, Ter Maat, Korenblek, N.e. Klok. All. Piazza



Arbitri: Sarikaya (TUR), Mezoffy (HUN)



Italia: 6 a, 17 bs, 15 mv, 22 et

Olanda: 7 a, 19 bs, 10mv , 26 et