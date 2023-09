Volley, l'Italia batte la Germania al tie-break: agli ottavi ci aspetta la Macedonia

Quinta vittoria in altrettante partite per la Nazionale italiana maschile di pallavolo, impegnata nella prima fase degli Europei.

Questa sera al PalaRossini di Ancona gli azzurri del Commissario tecnico Ferdinando Fefè De Giorgi, già sicuri del primo posto nella Pool A, hanno battuto la Germania per 3-2, 25-22, 23-25 25-22, 14-25, 15-12 i parziali.

Negli ottavi di finale l'Italia affronterà a Bari la Macedonia del Nord, che oggi ha perso 3-0 contro la Repubblica Ceca. Sono definiti quindi tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale che si giocheranno tra Varna, in Bulgaria, e Bari tra l'8 e il 10 settembre.

La cronaca

De Giorgi manda in campo, per la sfida che chiude la fase a gironi, il 6+1 classico con Giannelli e Romanò in diagonale, Michieletto e Lavia schiacciatori, Galassi e Russo al centro, Balaso libero. Nella Germania giornata di riposo per Grozer che veste la maglia da libero. Il primo punto dell’Italia porta la firma di Alessandro Michieletto 1-1. L’avvio equilibrato, 6-6, costringe De Giorgi a chiamare un time out. La Germania trova il vantaggio sul 7-6 e si porta avanti fino al 10-7. Rohrs firma a muro il punto del 13-9 a favore della Germania, Russo invece porta ad una la lunghezza di distacco 13-12. La parità arriva sul 17-17, azzurri subito avanti grazie anche al turno al servizio di Galassi 20-18. Qualche errore sul servizio forzato dagli azzurri, la Germania resta alle spalle dell’Italia 22-21. Il 25-22 a favore dell’Italia lo firma Roberto Russo.

Il secondo set inizia con l’ace di Michieletto, con gli azzurri in campo così come nel primo parziale. La Germania prova a imporre il proprio ritmo, Lavia pareggia i conti 3-3. La Germania prova ad allungarsi, 6-4. Il massimo vantaggio arriva sul 8-5, Romanò mette a terra il punto del 8-6 cercando la rimonta. La Germania gestisce il vantaggio, l’Italia prova ad agganciare i tedeschi 16-14. Michieletto trova la parità 16-16, suo l’attacco vincente che rimette in equilibrio il set. La parità sul 19-19 diventa subito vantaggio azzurro sul 20-19. L’attacco out di Russo porta la Germania nuovamente avanti 22-20. Rohrs, uno dei migliori tra i tedeschi, conquista la prima palla set per la Germania 24-22. Karlitzek chiude il set sul 25-23, primo set perso dagli azzurri in questo Europeo.

Nel terzo set in capo Riccardo Sbertoli al posto di Simone Giannelli al palleggio. Michieletto firma il primo ace del set, suo il punto del 4-1. Il regista campione d’Italia con Trento inizia subito a scaldare i suoi attaccanti, è di Romanò il punto del 6-1. L’Italia si diverte in campo e mantiene il vantaggio 11-6. Tille firma l’ace che porta la Germania ad un punto dagli azzurri 11-10, il muro di Sbertoli riporta l’Italia avanti di due lunghezze, lo stesso palleggiatore azzurro firma l’ace del 13-10. Il turno al servizio di Reichert porta la Germania nuovamente alle spalle degli azzurri 14-13. Michieletto non perdona da seconda linea, suo l’attacco vincente del 18-15. Michieletto è “on fire”, suo ancora il punto del 20-16. Il primo tempo di Russo porta la prima palla set all’Italia 24-21. L’Italia conquista il terzo set col punteggio di 25-22.

Confermato Sbertoli in campo, dentro c’è anche Bottolo alla sua prima in questo Europeo. Buono l’avvio dei tedeschi che si portano avanti 4-1. Romanò cerca la rimonta, suo l’ace che vale il terzo punto per l’Italia, 4-3. La Germania si porta avanti, l’ace di Krage vale il 9-6 per i tedeschi. Qualche errore da parte degli azzurri e la buona prova della Germania permette ai ragazzi di Winiarski di portarsi avanti sul 14-9. De Giorgi manda in campo Mosca per Galassi, l’ace di Maase vale il 16-9. In campo anche Rinaldi per Bottolo. Il primo punto di Rinaldi vale il punto numero 12 per gli azzurri dietro di sei lunghezze. La Germania si avvia verso la conquista del set 23-14, set chiuso sul 25-14

Il quinto set parte con l’Italia subito avanti 2-0, il secondo punto lo firma Michieletto al servizio. In campo confermato Sbertoli al palleggio e Rinaldi schiacciatore. Rinaldi sale in cattedra, tra attacco e ricezione. L’alzata ad una mano di Sbertoli per il primo tempo di Mosca valgono il 6-4 per l’italia. L’Italia prova a mantenere il vantaggio, dentro nuovamente Giannelli per Sbertoli. Allo sprint finale Italia e Germania avanti nel totale equilibrio, 12-12. L’errore in attacco di Rohrs consegna all’Italia il primo match point 14-12. L’Italia vince la sua quinta partita in questo Europeo chiudendo il tie break sul 15-12.

Il tabellino di Italia-Germania

Italia-Germania 3-2 25-22, 23-25 25-22, 14-25, 15-12