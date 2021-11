Volley femminile, serie A1: i risultati della quinta giornata

La quinta giornata del campionato di Serie A1 di pallavolo femminile ha emesso i suoi verdetti. Il calendario del 30-31 ottobre metteva di fronte alcuni scontri molti importanti per la classifica di questa stagione.

Nell’anticipo di sabato 30 ottobre la capolista Imoco Conegliano era attesa da un’insidiosa trasferta a Monza. Il risultato conquistato dalla compagine veneta, capace di imporsi per 3-2 in Brianza, è stato molto importante per consolidare la leadership in campionato delle Pantere.

Nell’altro anticipo di sabato 30 ottobre la Reale Mutua Fenera Chieri si è imposta sulle padrone di casa della Trentino Volley conquistando la prima vittoria esterna stagionale.

Novara e Scandicci dovevano rispondere con una vittoria al successo di Conegliano. Entrambe sono riuscite a ottenere il risultato che gli permette di mantenere la seconda posizione appaiate a quota 11.

La compagine piemontese ha battuto in casa Perugia con un netto 3-0 (qui l’articolo), mentre le fiorentine hanno centrato la quarta vittoria consecutiva andando a vincere a Busto Arsizio (qui trovate il servizio completo), che ora ha 11 punti in classifica.

Si muovono per lasciare il fondo della classifica Bergamo e Cuneo. Le lombarde vincono in trasferta a Casalmaggiore con un secco 3-0 (20-25; 15-25; 22-25), mentre le gatte cuneesi vanno a vincere a Pesaro contro la Megabox Vallefoglia. Grazie a questo 3-0 ora hanno 5 punti in classifica.

Nel posticipo di oggi, lunedì 1 novembre, la Acqua&Sapone Roma Volley Club ha battuto il Bisonte Firenze per 3-1. Per le capitoline, neopromosse, è la seconda vittoria della stagione che le fa salire a quota sei punti, proprio come la formazione fiorentina.