Volley femminile, l'Italia ha vinto la VNL. Egonu e Sylla implacabili

L'Italia porta a termine una straordinaria impresa. Per la seconda volta in tre anni la VNL finisce nella bacheca delle azzurre grazie al successo per 3-1 contro il Giappone, capace di soprendere tutti nel corso del suo cammino (se ne è accorto il favorito Brasile, battuto in semifinale). E' stata una partita condotta in larga parte dalle ragazze di Julio Velasco (subito...