Volley femminile, Paola Egonu ancora sul tetto d'Europa: VakifBank Campione

Strepitosa prestazione dell'azzurra Paola Egonu nelle Super Finals di volley femminile in programma al PalaAlpitour di Torino. Nella sfida fratricida che assegnava il trofeo, quella tra le turche del VakifBank e quelle dell'Eczacibasi, l'opposto di Cittadella ha messo a segno 42 dei 100 punti complessivi realizzati dal suo team.

La prestazione della futura giocatrice della Vero Volley Milano è stata decisiva per la conquista del massimo trofeo europeo di pallavolo femminile da parte del VakifBank.

Un trofeo arrivato al termine di una finale nella quale la squadra di Guidetti ha guidato sin dal primo set vincendo, nettamente per 3-1. Una vittoria che consente alla squadra di Istanbul di alzare per la sesta volta nella propria storia la Champions League dopo i trionfi del 2011, del 2013, del 2017, del 2018 e del 2022.

Per Paola Egonu, nominata per acclamazione MVP delle Super Finals di Torino, è la terza vittoria in Champions League, e sempre con una squadra diversa: con l'Agil Volley Novara nel 2019, con la Prosecco Doc Imoco Conegliano nel 2021 e appunto nel 2023 nella splendida serata torinese.