Volley, l'Italia femminile trionfa in Nations League

Per la seconda volta nella storia l’Italia femminile di pallavolo si aggiudica la Nations League. Nella finalissima di Bangkok, in Thailandia, infatti, le azzurre del commissario tecnico Julio Velasco hanno avuto la meglio nei confronti del Giappone in quattro set (25-17, 25-17, 21-25, 25-20), bissando il titolo conquistato ad Ankara (Turchia) due anni fa. Match sostanzialmente dominato dal team italiano che si è concesso una piccola pausa soltanto nelle battute conclusive del terzo parziale, salvo poi riprendere subito le redini del discorso già in avvio del quarto.

Ora l’Italia può dunque guardare con più ottimismo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, per cui ha messo in cassaforte la qualificazione nel corso della fase a gironi.

Il terzo posto è stato appannaggio della Polonia, battuta in semifinale proprio dalle azzurre, vittoriosa per 3-2 (25-21, 26-28, 25-21, 19-25, 15-9) sul Brasile, fermatosi ai piedi del podio.