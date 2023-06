Volley Nations League femminile 2023: quando gioca l’Italia, il calendario delle partite e dove vederle in diretta

L’Italia è pronta per l’ultima week di Volleyball Nations League. Dal 27 giugno al 2 luglio le azzurre saranno impegnate a Bangkok nella Pool 6 della fase intercontinentale di VNL con l’obiettivo di staccare il pass per le Finals di Arlington.

Capitan Sylla e compagne occupano attualmente l’ottavo posto in classifica generale con 5 vittorie all’attivo a fronte di 3 sconfitte. Dopo il quattro su quattro di Hong Kong con Bulgaria (3-0), Repubblica Dominicana (3-2), Olanda (3-2) e Cina (3-2), l’Italia affronterà Brasile (28 giugno alle ore 15:30 italiane), Canada (30 giugno alle ore 8:00 italiane), Croazia (1 luglio alle ore 8:00 italiane), e Giappone (2 luglio alle ore 12 italiane).

Dopo una settimana di intenso lavoro a Bangkok il CT Davide Mazzanti ha ufficializzato le 14 che andranno a caccia delle vittorie che ancora separano l’Italia dalla qualificazione all’ultimo atto di Volleyball Nations League 2023.

Le squadre verranno classificate in base al numero di vittorie, punti, quoziente set, e in caso di ulteriore parità, prevarrà chi avrà un quoziente punti maggiore. Il sistema di punteggio prevede che nel caso in cui un match termini 3-0 o 3-1, alla squadra vincitrice verranno assegnati 3 punti, alla perdente 0. In caso di 3-2 alla squadra vincente verranno assegnati 2 punti mentre alla perdente 1.

Nations League Pool6: le convocate

Palleggiatrici: Francesca Bosio e Giulia Gennari.

Opposti: Sylvia Nwakalor e Adhuoljok John Majak Malual.

Schiacciatrici: Alice Degradi, Francesca Villani, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi e Sofia D’Odorico.

Centrali: Alessia Mazzaro, Anna Danesi e Federica Squarcini.

Liberi: Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale.

Linda Nwakalor, esclusa dall’elenco ufficiale delle 14, resterà a Bangkok proseguendo il lavoro con il resto della squadra.

Calendario completo Pool 6 (Bangkok, Thailandia)

27 giugno: Croazia – Canada ore 12:00

27 giugno: Thailandia – Olanda ore 15:30

28 giugno: Giappone – Turchia ore 12:00

28 giugno: Brasile – Italia ore 15:30

29 giugno: Croazia – Olanda ore 8:00

29 giugno: Brasile – Canada ore 12:00

29 giugno: Thailandia – Turchia ore 15:30

30 giugno: Canada – Italia ore 8:00

30 giugno: Olanda – Giappone ore 12:00

30 giugno: Brasile – Turchia ore 15:30

01 luglio: Italia – Croazia ore 8:00

01 luglio: Olanda – Canada ore 12:00

01 luglio: Thailandia - Giappone ore 15:30

02 luglio: Croazia – Turchia ore 8:00

02 luglio: Italia – Giappone ore 12:00

02 luglio: Thailandia – Brasile ore 15:30

Nations League Femminile: dove vederla in tv

La Volleyball Nations League in diretta su Sky Sport. L’emittente televisiva satellitare replicherà quanto fatto nell’estate 2022 scendendo in campo con le nazionali azzurre trasmettendo in diretta gli impegni ufficiali che attendono la nazionale (VNL femminile e maschile, Europeo femminile e maschile) nella lunga estate azzurra appena iniziata. Sulla piattaforma streaming a pagamento Volleyball World TV – welcome.volleyballworld.tv saranno trasmesse in diretta tutte le partite della VNL 2023.

Classifica generale: Polonia 7V (20 punti), USA 7V (19 punti), Turchia 6V (19 punti), Cina 6V (18 punti), Brasile 6V (18 punti), Germania 6V (16 punti), Giappone 5V (16 punti), Italia 5V (12 punti), Serbia 3V (10 punti), Canada 3V (10 punti), Repubblica Dominicana 3V (7 punti), Olanda 2V (8 punti), Thailandia 2V (8 punti), Croazia 2V (6 punti), Bulgaria 1V (5 punti), Corea del Sud 0V (0 punti).