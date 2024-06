Volley serie B1, coach Michele Piraccini confermato sulla panchina della Lasersoft Riccione

La Lasersoft Riccione Volley annuncia ufficialmente che Michele Piraccini siederà in panchina come primo allenatore anche per la stagione 2024/25, la sua terza consecutiva alla guida della prima squadra femminile della società di pallavolo della Perla Verde. Reduce dalla storica promozione in B1 il tecnico cesenate è stato riconfermato dalla società, l’intesa con Piraccini, nata due anni fa, è...