Volley maschile, Superlega: i risultati della terza giornata

Dopo 3 giornate c’è una sola squadra al comando della Superlega di volley. La Itas Trentino batte per 3-1 i campioni d’Italia della Lube Civitanova e consolida il primato in classifica.

Un’altra vittoria dopo aver conquistato la scorsa settimana la Supercoppa. Tra le file di Civitanova mancavano Zaytsev, Juantorena e De Cecco per la necessità di schierare tre italiani in campo ma la formazione trentina ha giocato nuovamente una pallavolo di altissimo livello trascinata dal campione d'Europa e del mondo Under 21, Alessandro Michieletto, che ha messo a segno 21 punti con il 60% in attacco.

Piacenza per salire a quota sette punti in classifica e avere la meglio sull'Allianz Milano ha dovuto lottare fino all'ultimo. Alla fine ha trionfato per 3-2. (qui trovate l’articolo completo) Anche la Vero Volley Monza, grazie a un netto 3-0, sale a quota 7 punti (qui trovate il servizio completo).

In questo turno hanno brillato anche la Leo Shoes PerkinElmer Modena, che sale a 3 punti con una partita da recuperare (qui l’articolo che ha vinto con un netto 3-0 contro Vibo Valentia, la Top Volley Cisterna che ha conquistato la sua prima vittoria (qui l’articolo vincendo per 3-1 a Verona e la Kioene Padova che sale a quota 5 (qui l’articolo completo)

Volley, Superlega: i risultati della terza giornata