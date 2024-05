Volleyball Nations League femminile 2024: come seguire l’avventura delle Azzurre in diretta

Ha inizio martedì 14 maggio la Volleyball Nations League Femminile e la sfida per vincere questo importante torneo internazionale. Dopo la vittoria dei due test match le 30 giocatrici della nazionale italiana affronteranno le 15 squadre più forti al mondo in match che promettono di tenere con il fiato sospeso gli spettatori di tutto il pianeta.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta e disponibili on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) di Volleyball World e Official Broadcaster (Vb.tv), permettendo ai tifosi di supportare le proprie Nazionali e ammirare le imprese delle stelle della pallavolo mondiale.

La Nazionale italiana debutta in campo a Antalya (Turchia) martedì 14 maggio alle 19.00, capitanate da Anna Danesi, classe 1996 e centrale dell’ AGIL Volley, che guiderà per la prima volta la squadra di Julio Velasco. Si continua poi il 16 maggio con Italia-Germania alle 13.00 e il 17 maggio alle 19.00 con Italia vs Bulgaria. La prima settimana si chiuderà sabato 18 maggio alle 19.00 contro la Turchia, campionessa europea in carica e detentrice del titolo VNL 2023.

Il ritorno in Nazionale di Paola Egonu

Occhi puntati quindi sulle scelte dell'allenatore e sul ritorno in nazionale di Paola Egonu, recentemente incoronata top scorer del Campionato Femminile di Serie A1 Tigotà davanti proprio all'altro opposto azzurro Ekaterina Antropova.

Si entra quindi nel vivo della pallavolo internazionale seguendo passo passo anche le imprese delle 15 squadre Nazionali presenti alla VNL, come la Turchia di Daniele Santarelli e della capitana Eda Erdem, le brasiliane con la qualificazione Olimpica già in tasca di Gabi, le gesta della palleggiatrice Polacca Joanna Wolosz reduce dalla vittoria delle Super Finals di Antalya con la Imoco Conegliano e della schiacciatrice cinese Zhu Ting (protagonista di una stagione importante alla Savino del Bene Scandicci) che, insieme alla Nazionale Azzurra lotterà per assicurarsi un posto per Parigi 2024.

Tutte le partite delle squadra internazionali sono visibili in diretta e on-demand in esclusiva su VBTV (Vb.tv).

Al momento l’Italia si trova al quinto posto nel ranking FIVB che si aggiornerà passo a passo durante i gironi a seconda dei risultati ottenuti dalle Nazionali in campo. Insieme all'Italia, nella Top 5 delle formazioni non ancora a Parigi troviamo Repubblica Popolare di Cina, Giappone, Paesi Bassi e alla nazionale africana che rappresenterà il continente secondo il principio di universalità dei Giochi Olimpici.