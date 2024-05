Volleyball Nations League maschile 2024: come seguire l’avventura degli Azzurri in diretta

Tutto è pronto per l’esordio del torneo maschile della Volleyball Nations League 2024, in partenza martedì 21 maggio, con Antalya (Turchia) e Rio de Janeiro (Brasile) ad ospitare i due gironi da otto squadre per la prima settimana della competizione.

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati che potranno seguire le stelle della pallavolo mondiale senza perdersi nemmeno un’azione: oltre alle partite degli Azzurri guidati da Ferdinando De Giorgi, tutti i match saranno trasmessi in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) di Volleyball World e broadcaster ufficiale della VNL (Vb.tv).

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI

Dopo le vittorie nelle due amichevoli contro Serbia e Turchia, la squadra capitanata da Simone Giannelli e alla ricerca del pass olimpico fa il suo esordio nella competizione mercoledì 22 maggio alle 22:30 a Rio De Janeiro contro la Germania.

Il programma della nazionale italiana per la prima settimana di VNL prosegue con il match contro l’Iran il 24 maggio alle 22:30, mentre il 25 maggio alle 19:00 i riflettori sono puntati sulla sfida con il Giappone di Yuki Ishikawa e Ran Takahashi, tra i protagonisti dell’ultimo campionato italiano.

A chiudere il programma, domenica 26 maggio alle 15:00, la partita contro i padroni di casa del Brasile, che promette spettacolo con le stelle verdeoro guidate da “Bernardinho” Rezende, tornato sulla panchina della Nazionale brasiliana.

Tra le sfide da non perdere lo scontro al vertice USA - Polonia in programma 22 maggio alle 19.00: le prime due squadre del ranking mondiale inaugurano, infatti, il torneo con una partita dalle grandi emozioni.

La posta in gioco del torneo è altissima e ogni sfida è cruciale per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi. L’Italia al momento si trova al terzo posto nel ranking FIVB, proprio dietro alle già qualificate USA e Polonia, ranking che sarà costantemente aggiornato a seconda dei risultati ottenuti dalle Nazionali in campo. Ogni punto è decisivo.

La rosa dei 14 giocatori convocati dal commissario tecnico della Nazionale, Ferdinando De Giorgi, confermato fino al termine della stagione 2025-2026 a seguito degli straordinari risultati ottenuti negli ultimi anni, promette di regalare grandi emozioni agli spettatori giocando per la qualificazione olimpica a Parigi 2024.

IL ROSTER DELL'ITALIA

A disposizione del CT ci saranno

Palleggiatori

Marco Falaschi (#9)

Simone Giannelli (#6)

Paolo Porro (#2),

Riccardo Sbertoli (#8)

Centrali

Simone Anzani (#17)

Edoardo Caneschi (#27)

Lorenzo Cortesia (#13)

Gabriele Di Martino (#10)

Gianluca Galassi (#14)

Leandro Mosca (#30)

Roberto Russo (#19)

Giovanni Sanguinetti (#11)

Marco Vitelli (#4)

Schiacciatori

Mattia Bottolo (#12)

Davide Gardini (#21)

Fabrizio Gironi (#18)

Daniele Lavia (#15)

Alessandro Michieletto (#5)

Luca Porro (#31)

Francesco Recine (#3)

Tommaso Rinaldi (#20)

Lorenzo Sala (#24)

Francesco Sani (#26)

Opposti

Alessandro Bovolenta (#23)

Giulio Magalini (#29)

Yuri Romanò (#16)

Libero