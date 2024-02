Weekend di grandi match per Serie A1 e SuperLega: come seguirli in tv e in streaming

Si preannuncia un fine settimana avvincente per il Campionato di Serie A1 Tigotà e SuperLega Credem Banca, con una nuova serie di emozionanti partite. Tutti i match saranno trasmessi in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) di Volleyball World e Official Broadcaster (Vb.tv.)

Tra gli incontri più attesi della 9a giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca, spicca il confronto tra Allianz Milano e Rana Verona, rispettivamente al settimo e quinto posto della classifica. La squadra milanese si batterà per risalire di posizione dopo la sconfitta di mercoledì nel derby contro Mint Vero Volley Monza.

Da non perdere anche il match tra la capolista Itas Trentino e Valsa Group Modena e quello tra Cucine Lube Civitanova e Cisterna Volley, reduce dalla sconfitta in casa contro i Block Devils. Occhi puntati anche sulla sfida tra Pallavolo Padova e Sir Susa Vim Perugia, in esclusiva live e on-demand su VBTV.

Per la Serie A1 Tigotà, tornano a scontrarsi TrasportiPesanti Casalmaggiore e Igor Gorgonzola Novara, che recuperano la 2a giornata di ritorno inizialmente prevista per lo scorso 7 gennaio e poi rinviata. Il match sarà anch’esso trasmesso in esclusiva live e on-demand su VBTV.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SUPERLEGA

Sabato 17 febbraio

Mint Vero Volley Monza - Farmitalia Catania In diretta dall’OpiquadArena di Monza ore 17.30

Telecronaca: Rudy Palermo e Luca Tagliabue

In esclusiva su VBTV

—

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Gioiella Prisma Taranto In diretta da PalaBanca Sport di Piacenza ore 18.00

Telecronaca: Simone Carpanini e Filippo Savi

In esclusiva su VBTV

Domenica 18 febbraio

Pallavolo Padova - Sir Susa Vim Perugia In diretta dal Kioene Arena di Padova ore 16.00

Telecronaca: Alessandro Salmaso

In esclusiva su VBTV

—

Itas Trentino - Valsa Group Modena In diretta dall’ilT quotidiano Arena di Trento ore 18.00

Telecronaca: Cristiana Chiarani e Andrea Cobbe

In esclusiva su VBTV

—

Cucina Lube Civitanova - Cisterna Volley In diretta dall’Eurosuole Forum di Civitanova ore 18.00

Telecronaca: Gianluca Pascucci

In esclusiva su VBTV

—

Allianz Milano - Rana Verona In diretta dall’Allianz Cloud (Palalido) di Milano ore 19.00

Telecronaca: Lorenzo Castiglia e Giorgio Goldoni

In diretta su VBTV e Rai Sport

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERIE A1

TrasportiPesanti Casalmaggiore – Igor Gorgonzola Novara In diretta dal Pala Radi di Cremona ore 20.30

Telecronaca: Simon Golding e Lorenzo Castiglia