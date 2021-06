Wimbledon 2021, come seguirlo in tv: calendario, date, orari

Si inizia lunedì 28 giugno. La finale è in programma domenica 11 luglio. Gli incontri saranno trasmessi in esclusiva da Sky Sport

Finalmente Wimbledon. Dopo lo stop forzato dell’edizione 2020, che non si è disputata a casa dell’epidemia di Covid-19, i tennisti torneranno a calcare i sacri prati dei campi dell’omonimo sobborgo inglese, pronti a deliziare gli spettatori esibendo il loro miglior tennis. Il torneo, come da tradizione, si disputerà sei settimane prima del primo lunedì di agosto.

Sarà la 134esima edizione dell'unico torneo del Grande Slam che si disputa su erba. I 19 campi dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, da lunedì 28 giugno a domenica 11 luglio, ospiteranno le vibranti sfide a colpi di racchetta che decreteranno il vincitore e la vincitrice di questa edizione dei Championships.

A Wimbledon ci sarà anche il pubblico. Nelle due finali sarà a capienza piena, mentre nel resto del torneo sarà al 50%. Per acquistare i biglietti, online, è necessaria la presentazione del certificato vaccinale o tampone negativo.

Wimbledon 2021: il montepremi

Il montepremi di Wimbledon 2021 sarà di 26,98 milioni di sterline. Una riduzione rispetto ai 28,49 milioni del premio che spettava ai vincitori prima della pandemia. Il vincitore e la vincitrice dei rispettivi tornei incasseranno la stessa cifra: 13,49 milioni.

Dove vedere Wimbledon 2021 in diretta tv

Come anche nelle scorse edizioni, le partite di Wimbledon 2021 verranno trasmesse in esclusiva da Sky Sport HD, che garantirà ampia copertura, analisi, interviste e commenti degli esperti da mattina a sera. Le partire saranno trasmessa in streaming su Sky Go. Sul canale SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre), inoltre, grazie a un accordo tra Sky Italia e Sportcast, sarà trasmessa in chiaro, in differita alle ore 21, una partita al giorno del torneo di Wimbledon.

Wimbledon 2021: calendario, date, orari

Lunedì 28 giugno

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile: primo turno

Singolare femminile: primo turno

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Martedì 29 giugno

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile: primo turno

Singolare femminile: primo turno

Mercoledì 30 giugno

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile: secondo turno

Singolare femminile: secondo turno

Giovedì 1 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile: secondo turno

Singolare femminile: secondo turno

Venerdì 2 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile: terzo turno

Singolare femminile: terzo turno

Sabato 3 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile: terzo turno

Singolare femminile: terzo turno

Domenica 4 luglio

Come da tradizione, non si gioca

Lunedì 5 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile: quarto turno

Singolare femminile: quarto turno

Martedì 6 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare femminile: quarti di finale

Mercoledì 7 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile: quarti di finale

Giovedì 8 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare femminile: semifinali

Venerdì 9 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile: semifinali

Sabato 10 luglio

Ore 14: Finale singolare femminile

Domenica 11 luglio

Ore 14: Finale singolare maschile