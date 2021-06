Wimbledon, day 1: Sinner subito eliminato, vince Seppi, Fognini riparte in vantaggio

Una prima giornata decisamente più amara che dolce per l'Italia al torneo di Wimbledon. Jannick Sinner è stato eliminato al primo turno, sconfitto in quattro set dall'ungherese Marton Fucsovics. Ci si aspettava una prestazione decisamente più brillante. Sinner, invece, è apparso in netta difficoltà sull'erba di Church Road, un segno evidente di come debba ancora accumulare esperienza.

Nella conferenza stampa post-match ha detto: “Non mi sento sicuro quando mi muovo sull’erba, poi quando scivoli due o tre volte sei ancora più insicuro. Il lavoro, prima o poi, pagherà. E’ sempre brutto perdere, ma sono convinto di quello che sto facendo e del percorso intrapreso.”

L'Italia ha perso subito anche Marco Cecchinato, che si è arreso in 3 set all'inglese Liam Brody (6-3,6-4,6-0), che partecipa al torneo come wild card e Stefano Travaglia che ha perso in 4 set contro lo spagnolo Pedro Martinez (6-2,2-6,6-4,6-4).

Andreas Seppi ha invece superato per 4-6,6-4,7-5,6-2 il portoghese Sousa. Stava giocando molto bene anche Fabio Fognini, avanti di 2 set a 0 contro lo spagnolo Ramos (7-6, 6-2): il match è stato interrotto per il sopraggiungere dell’oscurità e riprenderà oggi.

Wimbledon: gli azzurri impegnati nel day-2

Nella seconda giornata di Wimbledon, Salvatore Caruso debutterà in una partita complicata contro Marin Cilic. Lorenzo Sonego dovrebbe affrontare un avversario nettamente alla sua portata. Il tennista piemontese, che è reduce dalla sconfitta in finale al tie-break sull'erba inglese di Eastbourne, se la vedrà contro il portoghese Pedro Sousa.

Più difficile, almeno secondo i pronostici della vigilia, l'esordio sull'erba di Lorenzo Musetti che dovrà vedersela contro il polacco Hubert Hurkacz. L'altro azzurro, Gianluca Mager, affronterà Juan Ignacio Londero.

Nel torneo femminile scenderanno in campo oggi due delle nostre tre azzurre. Martina Trevisan affronterà Elena Vesnina, Jasmine Paolini affronterà Andrea Pektovic.