Berrettini in finale a Wimbledon: video e sintesi partita contro Hurkacz

Matteo Berrettini (testa di serie n.7) entra prepotentemente nel gotha del tennis. E segna sui campi dell'All England Lawn Club un punto mai raggiunto dalle racchette tricolori. Il giocatore romano, 25 anni, venerdì pomeriggio ha regolato anche il polacco Hubert Hurkacz (tds n.14, 24 anni) in 4 set (6-3, 6-0, 6-7, 6-4) e giocherà domenica la sua prima finale in uno slam. Wimbledon, infatti, insieme agli Australian Open, al Roland Garros e agli Us Open è uno dei quattro tornei più importanti al mondo, ma è anche di gran lunga quello con la maggior storia e fascino.

E' la prima volta dalla nascita di questo sport che un italiano riesce ad arrivare in finale nel 'giardino della regina'. 61 anni fa Nicola Pietrangeli arrivò in semifinale, ma parliamo di tutta un'altra epoca. I campi londinesi sono in erba; tradizionalmente è una superficie invisa ai giocatori azzurri che preferiscono i campi in terra rossa. Berrettini, complice una stazza fisica notevole, è eccezione: pur trovandosi bene anche nei campi più lenti, sul verde dà il meglio di sè. Con Hurkacz non c'è mai stata partita per i primi due set: Berrettini ha dominato i suoi turni di servizio, con prime potenti e precise; si è creato praterie con fiammate di dritto devastanti, e ha controllato la diagonale in back. Hurkacz è sembrato perennemente essere fuori dal match, giocando molto corto e trovandosi spaesato a rete. Negli spostamenti è parso lento e impacciato diversamente da quanto fatto vedere nei turni precedenti. Nel terzo set la situazione è cambiata: il polacco ha iniziato a sbagliare meno e ha vinto al tie-break (3-7). Poi Matteo è tornato in cattedra martellando da fondo e ha chiuso con un perentorio 6-4.

L'analisi dei dati mostra un incontro a senso unico: 22 ace per Berrettini, 86% di punti sulla prima di servizio, 6 break su 10 opportunità, 127 punti in totale vinti contro i 97 di Hurkacz (a un punto del match l'italiano è arrivato a vincerne 12 di fila). Da quando è iniziata la breve stagione sull'erba 2021, Matteo si è imposto in 11 partite consecutive. E' ancora incredibilmente imbattuto.

Nella seconda semifinale Djokovic, numero 1 al mondo, sfida il canadese Shapovalov, eterna promessa dal rovescio mancino insidioso che è riuscito finalmente a esprimersi ad alti livelli.