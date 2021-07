Wimbledon 2021, Berrettini-Auger-Aliassime: dove vederla in diretta tv e streaming

Matteo Berrettini si prepara a tornare in campo per affrontare Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del torneo di Wimbledon. Il match si potrà seguire su Sky Sport e in streaming su Now Tv. Sarà una partita molto importante che potrebbe diventare storica. In caso di successo il tennista romano conquisterebbe l’accesso alla semifinale. Soltanto un tennista italiano ha avuto questo onore nella storia del tennis azzurro: Nicola Pietrangeli, nel 1960.

Wimbledon: Berrettini-Auger Aliassime: l'orario

Felix Auger-Aliassime è un giovane tennista canadese, 20 anni, 19esimo nella classifica ATP. Sta disputando un ottimo Wimbledon. Negli ottavi ha battuto Zverev, ottenendo la vittoria più importante di una carriera che può diventare importante. Ha un legame di amicizia con Berrettini. Il nostro tennista, però, gode dei favori del pronostico e sicuramente non gli farà sconti. Qui di seguito trovate gli orari per seguire questa attesissima sfida.

Wimbledon: Berrettini-Auger Aliassime: dove vederla in tv

Il match di Wimbledon tra Matteo Berrettini e Auger Aliassime è il secondo in programma sul Campo numero 1 e inizierà non prima delle 16, al termine della sfida tra Shapovalov e Khachanov.

Sky Sport darà amplia copertura all'evento. Sul canale 201 seguirà la sfida fino alle ore 20, quando darà spazio alla semifinale degli Europei 2020 (qui trovate dove vedere la partita in tv) tra Inghilterra-Danimarca, che decreterà l'avversaria dell'Italia nella finalissima di Wembley, in programma domenica alle ore 21.

Si potrà continuare a tifare per Matteo Berrettini sul canale 205 (Sky Sport Tennis) e sul 253 (Sky Sport) e in streaming su Now Tv e su Sky Go.