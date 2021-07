Wimbledon: Sonego affronta Federer, l'orario e dove vedere il match in tv

Lorenzo Sonego, classe 1995, affronterà Roger Federer. Il campione elvetico ha vinto 8 edizioni dello Slam londinese e va a caccia del nono successo. Sarebbe una grandissima impresa che aggiungerebbe ancora più lustro alla sua già incredibile carriera. Federer sta puntando tutta la sua stagione proprio su questo obiettivo. La finale tra lui e Novak ?okovi? è la più attesa dagli spettatori e quella che era maggiormente prevista dai pronostici della vigilia.

Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, però, stanno tenendo alto l’onore dell’Italia in questa edizione e hanno conquistato entrambi lo storico accesso agli ottavi. Berrettini, testa di serie numero 7, numero 9 del mondo, in questo momento sta affrontando il numero 79 al mondo, Ilya Ivashka per l'accesso ai quarti.

Federer può vantare l'esperienza e la classe, ma non è al meglio dal punto di vista fisico. Sonego, dopo l'ottima semifinale ottenuta quest'anno sulla terra rossa di Roma agli Internazionali d'Italia, dove si è dovuto arrendere soltanto a ?okovi?, affronterà un'altra grandissima sfida. Il tennista torinese, sul Campo Centrale di Wimbledon, vuole giocarsela alla grande.

Wimbledon, Sonego-Federer: l'orario e dove vederla in tv

Il programma di oggi, 5 luglio 2021, sul Campo Centrale di Wimbledon inizia alle 14.30 ore italiane con la sfida tra Novak Djokovic e Cristian Garin. Si prosegue, poi, con il match tra Coco Gauff e Angelique Kerber. Si chiude con il match più atteso, quello tra Roger Federer e Lorenzo Sonego.

Gli incontri saranno trasmessi in diretta esclusiva su Sky Sport sui canali dedicati e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. L'orario stimato per l'inizio della sfida valevole per il quarto di finale di Wimbledon tra Sonego e Federer è attualmente le 17.45.