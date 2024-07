Serie A, il calendario della Lazio. Tutte le partite della stagione 2024/2025

La Lazio inizierà il suo campionato 2024/2025 allo Stadio Olimpico. Il debutto biancoceleste di Marco Baroni avverà in casa contro la neopromossa Venezia. Ultima in casa contro il Lecce. Derby e Big Match La Lazio giocherà il derby di andata, in programma nell'ultima giornata del girone di andata (19esima) in trasferta. Il ritorno alla 32esima. Stracittadina che arriverà...