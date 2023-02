Zaniolo, la Roma lo inserisce nella lista Uefa, ma lui presenta un certificato medico: out per un mese

La rottura tra Nicolò Zaniolo e la Roma non accenna a rientrare. Anzi, con il passare dei giorni, la frattura tra il giocatore e la società sembra farsi sempre più ampia. Non deve ingannare, infatti, il fatto che la società giallorossa abbia inserito il fantasista nella lista Uefa. Il club, entro la mezzanotte di ieri, ha inviato la lista dei giocatori a disposizione di Mourinho per l'Europa League e tra questi c'è anche il 22 giallorosso, nonostante questi resti fuori dal progetto tecnico del club.

Da Trigoria, infatti, spiegano che la sua presenza nella lista europea sia solo formale, poiché Zaniolo rientra nell'elenco dei giovani formati in Italia e, alla luce dei paletti imposti dall'UEFA nel Settlement Agreement con la Roma, non ci sarebbe stata alcuna convenienza a escluderlo. Inoltre, a quanto si apprende, se Zaniolo non fosse stato inserito nella lista, non avrebbe generato una plusvalenza utile agli occhi della Uefa qualora fosse venduto nei prossimi mesi. Per non parlare dei motivi legali che hanno in qualche modo "spinto" la Roma a cautelarsi da possibili cause di lavoro da parte del giocatore.

Zaniolo ha sostenuto in mattinata una visita psicofisica a Trigoria, dopo che lui stesso aveva presentato il 31 gennaio scorso un certificato medico che evidenziava la necessità per il giocatore di fermarsi per 30 giorni a causa dello stress emotivo sopportato. I tempi di rientro non sono ancora chiari e verranno stabiliti dopo nuovi controlli.

Dunque, si allontanano le ipotesi, circolate dopo la lettera con cui Zaniolo si era messo a "disposizione" della Roma, di una riconciliazione tra il talento azzurro e la Roma.

Nella lista Uefa presentata dalla Roma figurano anche Rick Karsdorp, Georginio Wijnaldum e i due nuovi acquisti del mercato di gennaio Ola Solbakken e Diego Llorente.