Paga 150mila euro per allungarsi le gambe di 14 centimetri. Ora si pente

Ha speso 150 mila euro per due interventi delicati e pericolosi per allungarsi le gambe di 14 centimetri, solo allo scopo di fare felice quello che era suo marito, un uomo da cui si è poi separata dopo quelli che lei ha definito abusi psicologici. Adesso si dice pentita del suo gesto la modella e influencer tedesca Theresia Fischer, che ha raccontato di "vergognarsi" perché ha “acconsentito a un’operazione che non avrei dovuto fare”. La 31enne, che ha partecipato alla versione tedesca del Grande Fratello, ha raccontato la sua storia ai microfoni della rete radiofonica Mdr Jump, rivelando anche il suo dramma psicologico, iniziato con una relazione tossica con il suo compagno, Thomas Behrend, e ora sfociata in una dismorfofobia.

Per la lunghezza spropositata delle gambe rispetto al resto del corpo, Theresia si vede come un mostro. Ma ad farle più male è il fatto di aver ceduto al condizionamento psicologico del suo compagno, insoddisfatto dei suoi 170 centimetri naturali. "Theresia, sai che mi piacciono le donne alte. Quindi mi piacerebbe molto se potessi accontentarmi. Sai che si può arrivare fino a 14 centimetri in più", le avrebbe detto secondo il racconto della donna. "Mi diceva non puoi fare nulla senza di me. Hai bisogno di me", e se una persona "te lo dice 20, 30, 60, 70 volte, allora credi di non essere nulla senza di lui", ha affermato l'influencer.

La donna è andata sotto i ferri per il suo primo intervento di allungamento degli arti all'età di 24 anni per allungare le gambe di 8 centimetri. I medici hanno inserito delle aste telescopiche regolabili nelle tibie e le hanno gradualmente azionate fino ad allungare le gambe. La modella si è poi sottoposta a un'altra operazione lo scorso marzo per allungare le gambe per la seconda volta di altri 5,5 centimetri. Theresia e suo marito si erano conosciuti nel 2015 e hanno annunciato la loro separazione lo scorso settembre, sei mesi dopo il secondo intervento.

