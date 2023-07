Muore di leucemia a soli 21 anni: il fratello lo ricorda pedalando per più di 3mila chilometri

Dalla Gran Bretagna all'Abruzzo in bicicletta: è lunga più di tremila chilometri l'avventura di Billy Walmsley. Un viaggio durato più di tre settimane con l'obiettivo di ricordare il fratello Massimo, morto di leucemia a soli 21 anni.

Il pellegrinaggio laico di Billy è iniziato a Preston, in Gran Bretagna, e si è concluso a Pescara, passando per luoghi quali Calais, per Paesi quali il Belgio, la Germania e attraversando le Alpi. Il fratello JJ e la figlia Erin hanno condiviso con lui l'ultima tappa, iniziata a Pedaso. Per il resto si è trattato di una sfida condotta per lo più in solitaria, come in solitudine visse l'ultima fase dalla malattia, durante il periodo Covid, il fratello Massimo Docente, morto nel 2022.

Una scelta che deriva dalle origini paterne: Billy Walmsley e Massimo Docente (il 21enne scomparso di leucemia) erano infatti fratelli per parte di madre. Il padre di Massimo, Alfonso Docente, era di origini pescaresi e spesso si recava a Pescara con il figlio. Da qui la scelta di ricordare il fratello recandosi in pellegrinaggio verso il capoluogo adriatico.

Ad attenderlo, alle 17.30 di oggi, venerdì 21 luglio 2023, all'ingresso visitatori del presidio ospedaliero abruzzese, c'erano il sindaco di Pescara Carlo Masci, la direttrice del Dipartimento oncologico ematologico, Patrizia Accorsi, altre figure istituzionali e i suoi familiari. Il viaggio è stato occasione anche per una raccolta fondi che sarà destinata alla Azaylia Foundation, un'associazione che si occupa di combattere il cancro infantile.

