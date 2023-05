A 97 anni ritrova l'amica di scuola e la incontra in videochiamata

"Sono Fiorella Ingrao di Roma, classe 1925. Mi farebbe piacere contattare via Internet qualche compagna o compagno di scuola del Liceo Ginnasio Giulio Cesare in Corso Trieste a Roma, dove abbiamo frequentato sia il ginnasio che il liceo (sezione b) fino alla maturità". All'alba dei suoi 97 anni, la signora Ingrao di Roma ha un semplice desiderio: mettersi in contatto con chi aveva frequentato la scuola romana, per rivivere i ricordi di momenti passati.

Un desiderio che la 97enne ha scritto con penna nera su un foglio a quadrettoni, come si faceva tanto tempo fa. Dopo la missiva, la donna aveva chiesto alla nipote Valentina di diffonderla sui social network.

Da allora sono stati tantissimi a scriverle, soprattutto ex alunni, perché Fiorella ha insegnato matematica in un liceo Volpicelli a Porta Pia, a Roma. E così ha coronato il suo sogno. L'incontro con l'amica di classe Mariapia è avvenuto tramite una videochiamata, tra ricordi, nomi e cognomi di amici di classe di più di 80 anni fa, e fatti snocciolati come fossero avvenuti il giorno prima, con una lucidità che farebbe invidia anche a un ventenne.

La signora Ingrao ricorda anche dove era seduta in classe, e mentre parla con la sua amica disegna a parole una piantina dell'aula che l'altra fa subito sua. "Non ci aspettavamo tanto clamore e tanto successo per la richiesta di nonna - dice la nipote Valentina, ancora incredula - Ci stanno contattando in tanti, anche la televisione. Nonna è contentissima e io ormai le faccio da segretaria", aggiunge sorridendo.

La 97enne, che nonostante l'età usa in maniera disinvolta Google e WhatsApp, aveva avuto l'idea qualche giorno fa di diffondere sui social l'appello per ritrovare i suoi compagni di scuola tramite la nipote. "Molti alunni di nonna, che insegnava al liceo classico Volpicelli a Porta Pia, ci stanno contattando. Se la ricordano e vorrebbero incontrarla a casa sua, sarebbe bellissimo".

La telefonata passa così, con tanti "ti ricordi?", con le mani che gesticolano contentezza, con i capelli bianchi ma lo spirito di due 97enni che ritornano ragazzine, seppure per pochi minuti.