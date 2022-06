Abbandona il cane fuori da una clinica: "Ho perso la casa e non posso tenerlo, ho il cuore spezzato"

Nessun padrone affezionato al suo cane vorrebbe mai separarsene, ma a volte ad alcune persone sembra di non avere altra scelta.

Così, una veterinaria è scoppiata in lacrime quando ha trovato uno spaventatissimo pit bull abbandonato fuori dal Litchfield Hills Veterinary Hospital, in America con un biglietto commovente.

Il biglietto spiegava perché il padrone di Fatty McFat - questo il nome del pit bull - ha compiuto questo gesto estremo, chiedendo perdono e lasciandolo vicino alla clinica in una gabbia con la sua coperta e alcuni dei suoi giocattoli preferiti per farla sentire meno sola.

"Ciao - era scritto sul biglietto, come se parlasse il cane - il mio nome è Fatty McFat. Sono aggressivo solo perché ho paura. La mia padrona mi ama molto, sono la sua vita. Purtroppo però ha perso la casa ed è diventata una senzatetto, e ha anche scoperto di essere malata, non può più prendersi cura di me. Per favore non giudicarla. Ha cercato di trovarmi casa più volte, ma senza successo. Ha avvertito il veterinario, non gli importava. Ha avvertito la polizia e il canile, non importava a nessuno. So che la mia umana mi ama perché ha fatto davvero ogni sforzo possibile per salvarmi. Non era giusto farmi vivere in un'auto per due mesi, e la mia padrona piange ogni giorno e dice che mi ama e le dispiace. Sono molto protettivo e morderò chiunque penso rappresenti una minaccia nei confronti delle persone che amo. La mia padrona ha perso la casa perché ho morsicato un tizio. Tutto ciò che vuole la mia umana è che io possa avere la chance di essere trattato con cura, dignità e amore. La mia umana ha il cuore spezzato ed è molto triste di essere arrivato a fare una cosa del genere. Nessuno l'ha aiutata".

Fatty McFat era seduto nella sua gabbia, quando è stato trovato, con la sua coperta, i suoi giochi e una ciotola d'acqua. Dopo una visita veterinaria, è stato trasferito presso un'organizzazione che salva e aiuta gli animali, la Simon Foundation. All'inizio era diffidente e aggressivo, ma poi, grazie alla pazienza dei volontari, è diventato socievole e calmo, rispondendo ai comandi. Non mancano le belle notizie, perché nel frattempo - come recita una nota della Simon Foundation - la sua padrona ha superato il momento difficile, ha trovato un lavoro e una nuova casa, e ha potuto riunirsi con Fatty McFar, andandola a trovare spesso e poi riportandola definitivamente con sè".