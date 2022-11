Bonifico sbagliato e il rapper Slimmy si trova con quasi un milione di euro, spende tutto ma finisce male

Svegliarsi e trovare sul proprio conto corrente un'inaspettata e spropositata somma di denaro. Il sogno di molti, diventato realtà per il rapper australiano 24enne Abdel Ghadia. Avendo per le mani un tesoretto da 750mila sterline (circa 861mila euro) ha fatto shopping sfrenato ma è finita male: con un processo.

È il 2021, Abdel Ghadia si ritrova il mega bonifico e spende tutti i soldi immediatamente acquistando valuta estera, lingotti d'oro, vestiti di marca e prodotti per la cosmesi. I soldi però hanno "padrone": una giovane coppia che doveva comprare una casa e ha fatto per errore il bonifico al conto sbagliato. Ora, come riporta la stampa estera, il rapper è sotto processo per essersi appropriato indebitamente di quei soldi rischia la condanna.

Abdel Ghadia, conosciuto come "Slimmy", intanto ha tratto ispirazione dalla vicenda scrivendo anche una canzone rap."Detective che fanno offerte chiedendo dove sono finiti i soldi. Intercettano tutte le mie telefonate ma io parlo una lingua diversa", recita una strofa.