Torna a casa e trova la fidanzata nel letto che dorme con il fratello: accusata di incesto

Chi ha fratelli o sorelle sa benissimo che c'è una grande differenza tra i gesti intimi che si possono compiere tra parenti così stretti - tra cui anche sicuramente quello di dormire nello stesso letto - e l'incesto.

Non lo ha capito però evidentemente il fidanzato di una ragazza che, tornando a casa dopo il lavoro, l'ha trovata nel letto con suo fratello e l'ha accusata di tradimento e incesto.

La giovane donna ha raccontato la storia anonimamente su Reddit per chiedere consiglio agli utenti: la 20enne ha spiegato che con il suo fratello maggiore (26 anni) ha sempre avuto un legame molto profondo. Recentemente, complice un viaggio di lavoro, lui è andato a trovarla. Una notte particolarmente fredda, i due hanno condiviso lo stesso letto per scaldarsi tra le coperte. In quel momento, però, è tornato il fidanzato di lei - anche lui stato via qualche giorno - e si è arrabbiato molto trovando i due fratelli così.

La ragazza però ha insistito dicendo che nella sua famiglia è normale comportarsi così: "Il mio fidanzato - spiega su Reddit - se n'era andato per passare una notte a casa dei suoi, visto che sua mamma non stava bene. Sapeva che sarebbe passato mio fratello che si trovava nei paraggi per lavoro". Suo fratello è arrivato intorno alle 6,30 del mattino e, visto che lei non voleva ancora alzarsi, è scivolato tra le coperte accanto a lei: "Mi ha detto che se non avevo intenzione di alzarmi, almeno di farlo entrare nel letto perché era stanco e infreddolito. Gli ho detto di sì, ci siamo immediatamente addormentati". Qualche ora dopo, però, è rientrato il fidanzato che è andato su tutte le furie trovando i due fratelli nello stesso letto: "Ha detto che era praticamente un tradimento, ci ha chiesto se avevamo fatto sesso, se abbiamo una relazione incestuosa, che è assolutamente disgustoso e inappropriato, e altre cose del genere".

La ragazza ha cercato di spiegare le sue ragioni: "Gli ho detto che abbiamo sempre condiviso il letto quando eravamo a casa dei nostri genitori, e che non c'è nessun tipo di rapporto fisico. Lui ha detto che ci aveva visti mentre ci stringevamo nel sonno, e io gli ho detto che è quello che fanno le persone quando sono infreddolite".

Lui però non ha voluto sentir ragioni, e adesso la coppia non si parla più. Per questo la 20enne si è rivolta al web cercando consigli.

Un utente ha detto: "Diciamo che è un po' strano per una coppia di fratelli adulti stringersi, ma il fidanzato è decisamente inappropriato ad accusarvi di incesto", "Penso sia strano. Onestamente non condividerei il mio letto con mio fratello. Uno dei due potrebbe stare sul divano. Non ci stringeremmo a letto".