Si addormenta sulla spalla di uno sconosciuto in autobus: il destino li ha fatti rincontrare e ora stanno insieme

Da un pisolino alla storia d'amore: questo è quanto è successo a una coppia che si è innamorata dopo aver dormito insieme sul bus,

Eddy Huarcaya ha conosciuto la sua Catalina sul bus, in Perù, in maniera del tutto accidentale. Quando si sono casualmente messi vicini, dopo poco tempo lei si è pesantemente addormentata senza una parola, ma lasciando ricadere la sua testa sulla spalla di lui. Un po' in imbarazzo, il ragazzo non se l'è sentita di svegliarla né di provare a spostarla, e dunque i due sono rimasti così per tutto il viaggio. Anzi, per ridere un po' lui ha anche scattato un selfie in compagnia di questa sconosciuta addormentata. Colpito dalla sua bellezza, lo ha poi condiviso online chiedendo agli utenti di aiutarlo a farle vedere il suo appello perché "credo di essermi innamorato".

Da questo incontro fortuito è nato un amore: adesso i due stanno insieme ed Eddy ha raccontato la loro storia su TikTok: "Si era addormentata, così l'ho lasciata riposare" ha scritto lui, un gesto molto dolce che è stato premiato dai commenti e dalle visualizzazioni (quasi 15 milioni).

Ma cos'è successo nel frattempo? Una settimana dopo la "dormita" sul bus, i due si sono casualmente di nuovo incontrati. A quel punto, Eddy ha pensato a un segno del destino e le ha chiesto il numero di telefono. Eddy e Catalina hanno iniziato a sentirsi su Whatsapp, poi hanno deciso di uscire insieme, e adesso sono innamorati più che mai. Il prossimo step? Presentarsi alle rispettive famiglie, raccontando anche la storia surreale e tenera del loro primissimo incontro.

"È come se stessi vivendo un sogno - ha scritto Eddy su TikTok - sognavo davvero di finire con una ragazza così, ho la fidanzata più bella del mondo, sono super felice".