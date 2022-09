In aereo con marito e figli, le arrivano 22 notifiche di Tinder: il video

Quando si devono trascorrere tante ore in aereo, è bene sapere che non si potrà disporre di molta privacy. E dunque è meglio non solo ripulire il proprio telefonino da contenuti imbarazzanti, ma anche stare attenti a non mostrare involontariamente lo schermo agli altri passeggeri.

Non ha fatto molta attenzione questa donna che, in aereo, seduta vicino a marito e figli, non ha trovato niente di meglio da fare che scorrere le icone del proprio smartphone, rivelando parecchie notifiche in attesa su Tinder, la più popolare chat di incontri. Non importa che il cellulare fosse in "modalità aereo" e dunque scollegato dalla rete: le notifiche, arrivate già in precedenza, continuavano a essere visibili. E non sono passate inosservate.

A riprendere il "fattaccio" è stata un'altra passeggera, seduta dietro. Dalla sua angolazione, poteva vedere la donna - con una bella fede nuziale al dito - tenere in mano lo smartphone, e tra le icone presenti nel menu, quella di Tinder rivelava una massiccia presenza di messaggi non letti. La passeggera indiscreta ha filmato la scena e l'ha postata su TikTok. "Sto guardando - ha scritto - una donna rilassarsi sull'aereo con marito e figli, e 22 notifiche di Tinder".

Ovviamente sono fioccati i commenti: "Forse sono in un matrimonio aperto? - scrive un utente - D'altronde le notifiche sono in bella vista e non le nasconde".