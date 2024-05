Ivano, prof pendolare costretto a 4 ore di auto al giorno per colpa degli affitti impossibili

La sveglia ogni giorno alle 4, poi due ore di auto per raggiungere la scuola in tempo per il suono della campanella e altrettante all'uscita per tornare a casa. Ritmi a dir poco serrati quelli di Ivano Apisa, insegnante di 49 anni in servizio in un istituto di Cortina costretto a fare il pendolare per colpa degli affitti impossibili.

A raccontare la sua odissea quotidiana è lo stesso professore alla stampa locale. Originario di Caserta insegna da tempo al Nord. A ottobre ha ottenuto la cattedra all'istituto comprensivo Zardini di Cortina d'Ampezzo. Dopo anni di precariato rinunciare non era un'opzione, ma allo stesso tempo vivere in zona si è rivelato impossibile per via degli affitti costosi e la soluzione è stata obbligata.

Per il mese di novembre ogni giorno ha fatto il pendolare da Marcon, nel Veneziano, a Cortina. Sveglia alle 4, alle 5 in auto, per essere puntuale a scuola, poco prima delle 8. Non importa il meteo, non importa la stanchezza. "Non avevo alternativa: affittare un appartamento avrebbe comportato una spesa di almeno 1.200-1.500 euro: troppo per lo stipendio di un docente", spiega Apisa, la cui retribuzione si aggira sui 1.650 euro al mese. Adesso ha trovato una sistemazione "comoda": ha affittato una stanza a Calalzo di Cadore a 45 minuti dalla scuola. "A giugno - dice - dovrò liberarla per i turisti, non vorrei tornare a fare il pendolare. Rispetto ad altre categorie noi insegnanti non abbiamo alcuna agevolazione sull’affitto di alloggi. Da tempo siamo stati equiparati alla pubblica amministrazione come i militari, ma almeno loro hanno una caserma dove dormire. E perlomeno chi prima lavorava in zone disagiate, come le piccole isole o la montagna, veniva pagato di più".