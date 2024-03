"Ho difeso un anziano disabile e un corriere ha provato a investirmi col furgone"

"Volevo solo difendere un anziano, ho rischiato di essere investito". A parlare è Youssef, 20enne di origine egiziana che lavora in una pizzeria di Adro, in provincia di Brescia. Verso le 19 di mercoledì 13 marzo, mentre era fuori dal locale, il pizzaiolo ha assistito alla violenta lite scoppiata tra un corriere che avrebbe parcheggiato nel posto riservato ai disabili, e un signore di una certa età che voleva far rispettare un suo diritto. Il 20enne non ha esitato a difenderlo ed è scoppiata una discussione, piuttosto animata, con il fattorino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Youssef racconta a BresciaToday quegli attimi concitati: "L'uomo al volante del furgone era molto agitato, continuava a urlare e inveire contro l'anziano" dice il 20enne. "Io ero appena uscito dalla pizzeria, per fumare una sigaretta e sono istintivamente intervenuto. Ho semplicemente chiesto al corriere di spostarsi e calmarsi, ma lui è salito sul furgone, ha messo in moto e ha cercato di investirmi: per fortuna sono riuscito a spostarmi, ma il furgone ha travolto la sedia accanto alla quale mi trovavo e alcuni tavoli. Poi ha finito la sua corsa contro la vetrata della pizzeria".

A quel punto è scattata la chiamata ai carabinieri, che sono intervenuti immediatamente: al loro arrivo gli animi si erano già placati. Ricostruita la vicenda, e ascoltati i testimoni, è scattata una denuncia - per danneggiamento e tentate lesioni - nei confronti del fattorino.