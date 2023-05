Aiuta una famiglia di anatroccoli ad attraversare: muore investito da un'auto

È sceso dalla macchina per aiutare una famiglia di anatre ad attraversare la strada, ma mentre si trovava sulla carreggiata è stato investito da un'auto guidata da un adolescente. L'impatto non gli ha lasciato scampo. L'incidente, avvenuto a Rocklin, città della California non lontana da Sacramento, è costato la vita al 41enne Casey Rivara.





La sua è una storia che sta suscitando grande commozione tra l'opinione pubblica. L'uomo si era fermato per un buon motivo: aiutare dei piccoli anatroccoli e mamma anatra a oltrepassare un incrocio in sicurezza. Ma a pagare con la vita è stato lui. Un uomo ha raccontato a un'emittente affiliata della Cbs che i suoi figli hanno assistito alla collisione. Avevano notato il gesto - certamente non comune - di quel signore che vedendo gli animali in difficoltà all'incrocio si era fermato per prestare il suo aiuto. "È così carino da parte sua" avrebbero detto i testimoni pochi istanti prima di trovarsi di fronte a una scena straziante.

Chi era Casey Rivara: "Un marito e un papà straordinario"

Casey Rivara lascia la moglie Angel e due bambini di 6 e 11 anni, James e Sophia. Dopo la tragedia su Gofundme è stata lanciata una raccolta fondi per sostenere la famiglia. Il post è intitolato: "L'ultimo atto di gentilezza di Casey". Sì perché Casey era un uomo gentile e un marito e un papà straordinario, scrive Tracey Rivara, zia della vittima. Aveva incontrato Angel a soli 17 anni. Lei era arrivata in California da Honk Kong per un programma di scambio studentesco. I due si erano innamorati tra i banchi di scuola e avevano deciso di sposarsi per mettere in piedi una famiglia. Per Casey la moglie e i figli erano tutto.

Quella sera, lo scorso 18 maggio, stava accompagnando a casa i suoi bambini dopo l'allenamento di nuoto. Ma si è accorto che mamma anatra e i suoi anatroccoli erano in pericolo. Avrebbero dovuto attraversare un incrocio trafficato, ma erano incerti sul da farsi. Così è sceso per aiutarli. Quando stava per rimettersi in macchina però è stato falciato da un'auto. L'adolescente che era alla guida non avrebbe colpe. Sul luogo dell'incidente in tanti hanno lasciato dei fiori e anche alcune papere di gomma. "Vogliamo esprimere la nostra sincera gratitudine a tutti voi per i messaggi gentili e i gesti di gentilezza" ha detto la moglie Angel ringraziando tutti coloro che sono stati vicini alla famiglia e hanno voluto dedicare un pensiero a Casey.