L'albero di Natale fatto con le fiale di vaccino

Diciannovemila fiale di vaccino per addobbare un albero di Natale e invogliare la popolazione a vaccinarsi contro il covid. In Romania le stanno tentando tutte per sensibilizzare la popolazione alla protezione contro il coronavirus, in un contesto il cui solo il 40% della popolazione ha ricevuto entrambe le dosi.

L'albero ha un altezza di 3 metri e un'apertura di 2.2 metri ed è possibile ammirarlo a Bucarest presso il Palazzo dei bambini, che è anche centro vaccinale. E' composto da fiale di Pfizer e Moderna, mentre la scatola per depositare i regali è stata realizzata con dosi di Johnson&Johnson.