Soffriva di mal di stomaco, poi scopre di avere un tumore durante un matrimonio

Alexandra Grace Halley viveva a Londra con il fidanzato: questa estate erano in Italia quando è crollato loro addosso il mondo. Una telefonata inaspettata dei medici le ha infatti comunicato di avere un tumore al collo dell'utero mentre partecipava al matrimonio di un amico lo scorso agosto. Nelle settimane precedenti "Alex" aveva avuto inspiegabili dolori allo stomaco che aveva attribuito ad alcuni effetti collaterali delle pillole contraccettive, ma solo otto settimane dopo la diagnosi, nel mese di ottobre, la 27enne è morta per le conseguenze del tumore. Il fidanzato Aidan Solan ora ha deciso di raccontare la loro triste storia al quotidiano britannico Mirror mentre cerca di esaudire il sogno della giovane, quello di creare uno spazio che possa essere goduto da tutti i bambini, indipendentemente dal fatto che abbiano una disabilità fisica.

Alex infatti lavorava come terapista in una scuola per bambini affetti dalle più svariate patologie. "Il secondo mese di malattia è stato il più difficile - ricorda Aidan - soprattutto perché i medici hanno provato diverse cure. Nessuna di queste ha avuto l'esito sperato. Abbiamo avuto il tempo di salutarci. Ci siamo seduti e abbiamo ascoltato la canzone che volevamo ballare al nostro matrimonio. Era il suo ultimo desiderio, e ho voluto realizzarlo". Pochi giorni dopo, sabato mattina, Aidan ha preso il Covid e non è più potuto entrare nell'ospedale dove era ricoverata la sua ragazza.