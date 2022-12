Allatta il figlio al supermercato e poi pubblica il video sui social: criticata dagli utenti

Allattare il figlio in pubblico, farsi filmare, e poi postare tutto su TikTok: scelta naturale o voglia di apparire a tutti i costi? Ha diviso il web la scelta di questa mamma che ha deciso di allattare il proprio piccolo al supermercato, tra le corsie, porgendo il seno al bimbo seduto sul carrello, pubblicando il video online.

Su TikTok si è scatenato ovviamente il dibattito e il video, diventato virale, ha raggiunto i 14 milioni di visualizzazioni, ma non tutti gli utenti hanno appoggiato la donna che pure era animata da un nobile intento, ovvero normalizzare l'allattamento dei figli in pubblico.

La donna ha dovuto disattivare i commenti perché erano arrivate troppe critiche, tra cui utenti che ribadivano la propria contrarietà a mostrare in pubblico e addirittura sui social un momento così intimo. Ma se i commenti non sono più disponibili, rimane il messaggio dell'hashtag usato dalla donna: #normalizebreastfeeding, un invito a considerare normale l'allattamento al seno. Anche in pubblico, anche tra gli scaffali di un supermercato.