È allergico al gatto e chiede alla fidanzata di cederlo: lei va via con l'animale

Avere un amico a quattro zampe in casa dovrebbe essere sempre un piacere, ma esistono casi in cui la presenza di un animale tra le mura domestiche innesca diatribe di coppia. È il caso di un ragazzo inglese, che prima ha accolto in casa la fidanzata insieme al suo gatto, per poi chiedergli di mandare via il felino dopo aver scoperto una forte allergia. Una richiesta che la ragazza non ha preso per niente bene, tanto da fare le valigie e andare via, ovviamente insieme al gatto.

Il protagonista della vicenda ha raccontato la storia con un lungo post su Reddit: "La mia mia ragazza ha 23 anni e io 24, ci frequentiamo da un paio d’anni e ora abbiamo deciso di andare a vivere insieme. Le ho chiesto di trasferirsi nel mio appartamento, più grande del suo, e lei è arrivata felice con il suo quattro zampe, Riley, 8 anni. Tutto fantastico se non fosse che la mia allergia al pelo del gatto si è ora manifestata in tutti i suoi peggiori effetti. Quando stavamo a casa sua, i sintomi erano così lievi che li sopportavo tranquillamente e, soprattutto, tra un colpo di tosse e occhi che mi lacrimavano, davo la colpa al polline, visto che nell’abitazione c’erano diverse piante. Dopo che è arrivata a casa mia, però, le cose sono peggiorate e la mia allergia si è decisamente aggravata. Ho iniziato a sviluppare orticaria, tosse forte e insistente, è diventato difficile anche respirare. Ho provato a cercare farmaci nuovi e ho assunto tre diversi antistaminici ma, purtroppo, la situazione non è migliorata".

"Le ho tentate tutte - prosegue il post - ma, alla fine, non uscendone fuori, ho deciso di chiedere alla mia compagna di dare via Riley. Le ho anche scritto una lista di amici e conoscenti che potrebbero ospitarla. A quel punto lei è andata su tutte le furie, si è arrabbiata molto ed è uscita di casa insieme a Riley". Possibili evoluzioni della vicenda non sono ancora state rese note, ma il post sui social ha scatenato un dibattito molto acceso, con la maggior parte degli utenti che si è schierata in difesa della ragazza e del suo amico a quattro zampe. Molti i messaggi di sostegno alla giovane da: "Non si dovrebbe mai chiedere a qualcuno che possiede un animale domestico di sbarazzarsene: tornate a vivere separatamente, per ora, e tu vai da uno specialista per curare l’allergia" a "Il gatto è un componente della famiglia e lei ha fatto bene a non darlo via e ad andarsene". Alcuni suggeriscono di contattare uno specialista per curare la propria allergia, ma in molti sono d'accordo che aver cercato una sistemazione al felino prima di parlarne con la compagna (e proprietaria) non sia stata una bella mossa.