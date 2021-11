''È tornato mio marito'': l'amante scappa nudo in strada

Scene da commedia per le strade di Bolzano, dove nella giornata di ieri, domenica 14 novembre, è stato avvistato un uomo nudo correre sul marciapiede di via Resia. Un episodio che ha lasciato sbigottiti decine di passanti: l'uomo ha poi cercato rifugio in un negozio gestito da alcuni cittadini cinesi.

Da lì è partita la chiamata ai carabinieri che hanno così scoperto le motivazioni di quella corsa senza abiti. Come riporta l'Adige, l'uomo ha raccontato ai militari di essere stato costretto a fuggire senza indumenti dall'abitazione dell'amante, a causa del rientro improvvisato del marito della donna.

Per evitare di essere scoperto l'uomo ha così lasciato la casa in fretta e furia, senza rimettere i vestiti: la fuga si è conclusa poi in ospedale, dove l'uomo è stato accompagnato dalle forze dell'ordine.