Seguitissimo sui social media con più di 15 milioni di followers su Instagram – probabilmente il record del settore - dove la sua bio riporta: “il ragazzo del cioccolato”. È qui che sfoggia tutta la sua bravura da fuoriclasse realizzando vere e proprie sculture di cioccolato realistiche: dragoni cinesi, macchine, frutta, orsacchiotti e animali di ogni tipo… spesso in grandi formati, se non addirittura a grandezza naturale. Stiamo parlando di Amaury Guichon, pasticciere giovanissimo – classe 1991 – pluripremiato, nato a Cannes da mamma svizzera e padre francese. Dopo gli studi tra Francia e Svizzera si è trasferito negli stati Uniti, dove ha fondato la sua accademia a Las Vegas.

I primi passi: gli studi e le esperienze tra Francia e Svizzera

Cresce nella regione dell’Alta Savoia, al confine con la Svizzera francese. Data la sua creatività e il suo interesse per la cucina, a 14 abbandona la scuola tradizionale per frequentare l’istituto alberghiero l'École Hôtelière Savoie Leman a Thonon-les-Bains. Si trasferisce in Svizzera per un’ulteriore formazione di due anni, ottenendo un diploma in pasticceria al Wolsberg College di Ginevra. Già durante gli studi si fa conoscere vincendo numerosi concorsi locali. Poi torna in Francia per perfezionare ancora la sua conoscenza presso la rinomata pasticceria Maison Lenôtre a Parigi, dove ha seguito un altro corso di formazione di 2 anni in Pastry Perfection.

Qui, nel 2010, viene riconosciuto come uno dei migliori giovani pasticceri della regione parigina dall'organizzazione MOF (Meilleures Ouvriers de France). Dopo aver ottenuto il Diploma Superiore di Pasticceria, si sposta nella sede di Lenôtre a Cannes dove ricopre il ruolo assistente pasticcere, apprendista istruttore e insegnante presso la scuola. Nel 2012 invece, vince il concorso regionale 'Délices de la Méditerranée' organizzato dallo chef francese Yves Thuriès. Torna a Parigi per la prima volta nelle vesti di Executive Pastry Chef e Responsabile della Ricerca e Sviluppo presso la pasticceria Hugo & Victor.

Il concorso televisivo e la carriera negli Stati Uniti di Amaury Guichon

Nel 2013 Amaury si classifica per partecipare al talent show televisivo francese “Qui Sera le Prochain Grand Pâtissier?” (Chi sarà il prossimo miglior pasticcere?), in cui giovani pasticceri di talento competono sotto la guida di 4 mostri sacri dell’alta pasticceria francese come Christophe Michalak, Christophe Adam, Pierre Marcolini e Philippe Urraca. Guichon arriva terzo, conquistando però il grande pubblico. Un trampolino di lancio che Amaury ha saputo sfruttare; infatti, è stato proprio Christophe Michalak a introdurlo al team Jean-Philippe Pâtisserie, pasticceria di lusso con negozi presso l'Hotel Bellagio e l'Aria Resort & Casino a Las Vegas. Qui rimarrà per circa 4 anni in qualità di Chef de Partie. Nel 2016 inizia a pubblicare video “how to/behind the scenes” mentre realizza le sue sculture, facendo milioni di visualizzazioni. Un’ulteriore svolta per la sua carriera.

La fondazione dell’accademia a Las Vegas

Grazie al successo dei suoi video, Amaury Guichon ha fondato una sua società di consulenza e ha iniziato a tenere masterclass molto richieste in giro per il mondo: Messico, Ucraina, Italia, Francia, Thailandia, Malesia, Singapore, Grecia, Cina, Australia, Romania, Regno Unito, Spagna e Taiwan, sono alcuni dei paesi dove ha portato la sua conoscenza. Dopo aver viaggiato per il mondo per anni ha deciso di mettere in piedi una vera e propria scuola di pasticceria a Las Vegas: The Pastry Academy by Amaury Guichon. Offre un programma intensivo di 10 settimane che si basa sulla trasmissione di tutte le competenze fondamentali, partendo dalle basi fino a quelle avanzate: pasticceria, dessert al piatto, cioccolato, gelato, pane e dolciumi. Ha anche un negozio online dove vende strumenti e attrezzature di pasticceria, ingredienti e forniture, oltre al suo celebre libro “The Art of Flavour” con circa 60 ricette e tutte le sue tecniche.

Il programma su Netflix e la sua filosofia

Nel 2021 la televisione si riaccorge di lui e debutta su Netflix con School of Chocolate. Una specie di talent sul mondo del cioccolato, dove però non si viene eliminati, ma viene comunque eletto un vincitore finale (che si porta a casa anche 100.000 dollari). Amaury ha una personalità molto estrosa e creativa, ma la chiave del suo successo è stata quella di aver sempre avuto le idee molto chiare: essere il migliore ed esserlo ovunque. Molto tecnico e iper preciso, è lui stesso che idea, realizza e posta le sue golose e spettacolari creazioni di cioccolato. Qualcuno lo ha definito il “Michelangelo del cioccolato”: un maître chocolatier moderno al passo con i tempi, anzi forse è riuscito ad anticiparli, ed è questo che l’ha reso così famoso.

