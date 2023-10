Le ambulanze multate perché "corrono" troppo

Una pioggia di multe per eccesso di velocità sarebbero state comminate alle ambulanze che dalla zona dei Campi Flegrei trasportano i pazienti negli ospedali Cotugno e Cardarelli di Napoli e non vengono 'riconosciute' dal tutor. L'ultimo dei verbali è arrivato ieri 25 ottobre al 118 di Pozzuoli per l'intervento in cui i sanitari tentarono - il 5 settembre scorso - di salvare Antonella Iaccarino, la donna di Quarto a cui un vicino di casa aveva dato fuoco, morta pochi giorni fa.

La questione, in realtà, è annosa, come racconta al quotidiano Il Mattino Raffaele Morelli, titolare della Croce Italia, che svolge il servizio di soccorso tramite il 118, in convenzione con l'Asl Napoli 2 nord. "Nel 2021, in piena pandemia, segnalammo il problema alla prefettura che si mise a disposizione per annullare le multe ma il problema persiste e anzi si è aggravato. Ormai un nostro infermiere si occupa solo di questo", cioè di predisporre tutti i documenti necessari a fare annullare i verbali, "anzichè dell'assistenza".

Le multe riguardano in particolare i mezzi del 118 dell'area flegrea che devono trasportare i pazienti nei grandi ospedali napoletani specializzati per le malattie infettive, ustioni o gravi traumi. Il problema è legato, a quanto pare, al fatto che i tutor della tangenziale non 'riconoscono' le ambulanze le cui targhe non sarebbero registrate tra quelle dei mezzi esenti da sanzioni.

Sarebbe divertente se fosse una commedia di De Filippo, ma è invece la realtà. "Nessuno tocchi Ippocrate", l'associazione napoletana che denuncia i problemi della sanità in Campania, chiede che si faccia subito il "registro delle targhe protette", mentre il deputato napoletano di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, osserva che "siamo nel paese dei contrari: i delinquenti che rischiano di ammazzare il prossimo perché guidano in modo incivile la passano liscia mentre chi salva le vite viene sanzionato".