András Arató, il meme più famoso del mondo in vacanza a Roma

Vacanze romane per "Hide the Pain Harold", al secolo l'ungherese András Arató, protagonista del famosissimo meme. Chi lo ha riconosciuto ha voluto scattarsi una foto con lui

András Arató è in vacanza a Roma. Il suo nome forse dice poco, ma il suo viso – con barba e capelli bianchi a incorniciare un sorriso smagliante in contrasto con lo sguardo mesto – è tra i meme più famosi del web. È "Hide the Pain Harold", ingegnere ungherese diventato l'idolo del web. E chi lo ha visto e riconosciuto tra le strade della Capitale ha voluto scattarsi una foto con lui.

Arató ha condiviso su Facebook foto della sua vacanza nella Città Eterna, con l'immancabile giro turistico tra piazza Navona, il Vaticano, fontana di Trevi, piazza Venezia e le meraviglie del centro storico. Posando felice di fronte a un collage con i volti dei più grandi divi del cinema italiano e straniero a Cinecittà, András Arató ha scherzato suggerendo che a breve anche il suo di ritratto potrebbe figurare a fianco a loro.

Chi è András Arató, l'uomo del meme "Hide the pain Harold"

In un'intervista dell'anno scorso, András Arató aveva raccontato come è nato il meme che lo vede protagonista e il relativo successo. "Ho fatto alcuni selfie nel 2010 mentre ero in vacanza in Turchia e li ho poi caricati su un social network ungherese. Un fotografo in cerca di modelli per le sue foto stock mi ha contattato e ci siamo poi visti per una sessione di scatti - aveva ricordato - Qualche mese dopo durante una ricerca online ho capito che ero diventato un meme. Le persone pensavano che il mio sorriso, combinato con lo sguardo nei miei occhi, fosse incredibilmente triste. Così è nato Hide the Pain Harold”.