Lascia il posto fisso per dedicarsi di più ai figli: "Una scelta difficile, ma ora sono felice"

Lavoro e famiglia. Un connubio che al giorno d'oggi spesso è difficilmente conciliabile. I ritmi frenetici che la vita lavorativa impone purtroppo lasciano poco spazio ai genitori, che non possono seguire a pieno la crescita dei figli. Scelte obbligate, d'altronde, soprattutto nel mondo attuale, dove avere un lavoro e uno stipendio fisso è di vitale importanza. C'è anche però chi, pur di non rinunciare alla famiglia, è disposto a fare scelte coraggiose. È la storia di Andrea Cianti, noto pizzaiolo fiorentino di 35 anni, che qualche mese fa ha deciso di lasciare la sicurezza di un contratto a tempo indeterminato per lanciarsi in un'attività individuale, sempre nel mondo della cucina. La scelta, come spiega lui stesso, è arrivata per un motivo: passare maggior tempo con i propri figli per seguirli nella loro crescita.

“Ho cominciato a fare il pizzaiolo tanti anni fa, quando ero ancora ragazzino – spiega Andrea -. Fin da subito è stato amore a prima vista. Ho fatto esperienze con i migliori pizzaioli di Firenze e d'Italia, grazie alle quali sono riuscito ad arrivare al terzo posto del mondiale di pizza due anni fa”. Una carriera importante, piena di soddisfazioni. Ma c'era qualcosa che mancava nella vita di Andrea. “Lavorare nella ristorazione purtroppo vuol dire fare orari dove manchi tanto da casa. Attacchi a lavoro alle 4 del pomeriggio e stacchi alle una di notte, e si lavora sempre. In tutti questi anni in cui ho sempre fatto il pizzaiolo ho visto crescere i miei due figli vedendoli praticamente 40 minuti al giorno. Quando tornavo a casa spesso mi dicevano “Babbo non ci sei mai”. Questa frase mi ha fatto riflettere ed è da lì che ho voluto fare un cambiamento nella mia vita”.

Andrea ha così deciso di lasciare un posto di lavoro sicuro per gettarsi in una nuova attività di street food tutta sua, che gli permette di gestire meglio il proprio tempo e quello da dedicare ai propri figli. Non senza difficoltà ovviamente: “Ho sempre avuto il sogno di avviare un'attività mia, così ho aperto uno street food itinerante nella zona di Firenze Sud, dove vendo prodotti di friggitoria fatti tutti artigianalmente da me, grazie all'esperienza maturata in tanti anni. Ho tanto entusiasmo, ma con le spese del momento e due figli piccoli non è tutto rose e fiori. Mia moglie ha un contratto part time, quindi arriviamo spesso con l'acqua alla gola, ma lei mi sostiene e crede nel progetto, e adesso ho finalmente più tempo da dedicare ai miei figli”.

Pizze fritte, calzoni ripieni ma anche ciambelle dolci, patatine fritte e coccoli. Tutto fatto a mano e venduto in maniera itinerante. Grazie a uno speciale qrcode infatti, è possibile sapere tramite smartphone in che zona di Firenze si trova Andrea, a bordo della sua “bici-friggitoria”. Tutto coronato da un grande sorriso, anche perché adesso lavoro e famiglia possono finalmente coincidere: “I miei bambini sono contentissimi, soprattutto il più piccolo, perché spesso viene con me quando mi trovo ai giardini. In più hanno la passione per la cucina come me. So che non sarà facile, ma l'attività è avviata da pochi giorni, e vedo che sta già riscuotendo un discreto successo. Il sogno negli anni prossimi sarà quello di allargarsi, perché sono convinto che l'idea possa funzionare. Se posso dare un consiglio a chi si trova nella mia stessa situazione è quello di provare, perché nella vita non si può mai sapere quello che può succedere. E credere sempre in se stessi”.