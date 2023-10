Un problema da risolvere, una minaccia da debellare e da allontanare, un pericolo per le persone e l’agricoltura. Spesso è così che vengono dipinti i cinghiali, protagonisti di avvistamenti nei centri di abitati o di tragici incidenti stradali. Animali che invece nascondono un animo docile e gentile, che magari ci incutono timore come ogni cosa che non conosciamo. Proprio dall’esigenza di comprendere il comportamento dei cinghiali e di individuare giuste strategie per migliorare la convivenza con l’uomo, nasce il progetto di Andrea Valentina Gussoni, una giovane ricercatrice italiana, che per studiare in "prima linea" le dinamiche comportamentali di questi animali, ha deciso di viverci a contatto diretto all’interno di un rifugio per animali.

La storia di Andrea, la ragazza che vive con i cinghiali

Un esperimento avviato già da diverso tempo e nato da una grande passione per gli animali, come raccontato a Today dalla giovane ricercatrice originaria di Gallarate: "Dopo il dottorato di ricerca sono riuscita a trasformare questo amore in un vero e proprio progetto. Ho iniziato come volontaria in un rifugio e i primi animali con cui sono entrata in contatto sono stati proprio i cinghiali e fin da subito mi sono sorpresa del loro comportamento, Tutto quello che ho scoperto su di loro doveva essere divulgato". Così Andrea, con alle spalle altre esperienze in ambito archeologico, ha iniziato a trascorrere diverse ore della giornata con i cinghiali, inizialmente sempre all’interno del rifugio per evitare le complicazioni dovute a un contatto in natura.

Un po’ come Shaun Ellis, il ricercatore che ha vissuto tra i lupi, o Jane Goodall, l’antropologa nota per i suoi studi sugli scimpanzé, l’esperimento di Andrea prevede l’interazione con diversi esemplari del rifugio con l’obiettivo di imparare a comprendere le loro abitudini, le dinamiche comportamentali e il modo in cui comunicano tra loro. "Ovviamente dormo a casa mia, ma passo gran parte della mia giornata in mezzo agli animali. Ci prendiamo cura di loro - ha raccontato Andrea a Today - dal cibo alla pulizia degli ambienti, e nel frattempo impariamo da loro. Si tratta di esemplari che arrivano al rifugio dopo essere stati salvati, sia adulti che cuccioli, spesso in condizioni pessime perché traumatizzati o feriti in aggressioni o incidenti. Stando con loro ho iniziato a decifrare la loro comunicazione, fino ad essere riconosciuta come parte del branco".

La comunicazione e lo studio del comportamento

Ma come comunicano i cinghiali? Come spiegato dalla ricercatrice, è una "lingua" fatta di movimenti e atteggiamenti: "Gli aspetti da notare sono molti e a volte con molteplici significati. Ad esempio esiste la convinzione radicata che alzino la cresta soltanto come minaccia prima di un attacco, invece lo fanno anche in un’occasione ben diversa, quando si fanno fare le coccole. Una sorta di equivalente della pelle d’oca per noi esseri umani". "Un altro aspetto interessante - ha aggiunto Andrea Gussoni - è la dominanza all’interno del branco. Esiste una matriarca, ma generalmente tutti gli esemplari esercitano dei piccoli esempi di potere nei confronti degli altri componenti. Come ad esempio costringere un altro cinghiale a spostarsi per potersi sedere al suo posto o per mangiare prima. Capire questo genere di dinamiche aiuta a comprendere le sfumature dei loro movimenti e il modo giusto per interagire con loro. Solitamente non sono animali feroci, ma hanno un’indole molto combattiva e sono dotati di una grande forza fisica se si trovano in una situazione di pericolo e senza vie di fuga".

Lo studio analizza anche il modo in cui il branco accoglie i nuovi arrivati: "Avvengono di continuo inserimenti, sia di cuccioli che di esemplari adulti, e possono volerci mesi prima che un nuovo cinghiale venga ammesso dal branco e non subisca episodi di "bullismo" o emarginazione". L’obiettivo del progetto è quello di individuare le strategie idonee da adottare per migliorare la convivenza tra gli esseri umani e questi animali selvatici, evitando così di proseguire sulla strada degli abbattimenti, che fino a ora non sembra aver ottenuto i risultati sperati. "Nel contesto di un rifugio in cui i cinghiali non verranno reimmessi in natura - ha sottolineato la ricercatrice - conoscere a fondo una specie, non solo dal punto di vista biologico ma soprattutto da quello del comportamento, è fondamentale per risolvere i problemi che potrebbe generare o in cui venire coinvolta, e al contempo salvaguardarla. Questo approccio ha dimostrato di essere efficace nella conservazione delle specie selvatiche e nella tutela dell’essere umano sia da danni agricoli che per incidenti automobilistici".

I video online

Il lavoro di Andrea, in costante contatto con diverse organizzazioni internazionali che si occupano di salvaguardare le specie in via di estinzione, è stato documentato in un video disponibile sul canale YouTube su cui la ricercatrice condivide le sue esperienze nei rifugi, nelle riserve e nei parchi zoologici in tutto il mondo, in cui ci sono animali in difficoltà. Ma attenzione. Come ricorda la diretta interessata, in natura è meglio non avvicinarsi ai cinghiali: "È una specie potenzialmente invasiva e non deve abituarsi alla presenza e al contatto umano. Per questo motivo nei video che pubblico c’è sempre un disclaimer che ricorda che non è bene accostarsi a loro in ambiente naturale, come per tutti gli altri animali selvatici".

"Lo scopo del canale - ha concluso la ricercatrice - è quello di permetterle di divulgare e contribuire a creare una conoscenza condivisa delle migliori pratiche che gli esperti di tutto il mondo stanno individualmente utilizzando per proteggere gli animali selvatici. Abbiamo realizzato altri video, dalla scoperta che il tapiro è il maggior responsabile per il contenimento dell’inquinamento globale, alle ecografie di serpenti e rettili in via d’estinzione per documentare le nascite dei nuovi esemplari, alla straordinaria storia dei pinguini africani, la cui sopravvivenza dell’intera specie si deve all’incredibile intervento di una sola persona". Storie di un mondo animale che lotta per sopravvivere ai disastri provocati dall’uomo. Un mondo che spesso percepiamo lontano, ma che invece dovremmo conoscere più da vicino, per provare a scoprire la giusta ricetta per una sana convivenza tra tutti gli esseri viventi.

