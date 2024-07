Scivola su una chiazza di liquore mentre corre a prendere l'aereo: potrebbe ricevere quasi 5 milioni 

Quattro milioni di sterline, pari a quasi cinque milioni di euro. Questo il risarcimento record che potrebbe ricevere un passeggero della British Airways che ha fatto causa alla compagnia aerea dopo essere scivolato su una chiazza di Baileys, il noto liquore alla crema, versato per terra in aeroporto. Nella caduta l'uomo ha sbattuto la testa e ha riportato un trauma cranico, decidendo di chiedere un rimborso di 5 milioni di sterline, poi "tagliato" dai giudici.

La vicenda risale al novembre del 2017, quando l'allora 35enne Andreas Wuchner, si trovava all'aeroporto di Heathrow, in Inghilterra, insieme al suo socio in affari. L'imprenditore si è fermato a prendere due espressi e due caffè macchiati da Starbucks e, resosi conto che il volo era in partenza, ha iniziato a camminare rapidamente per raggiungere il gate in tempo. In quel tragitto, percorso con un vassoio in mano, Wuchner non si è accorto della pozzanghera di Baileys che si trovava sulla sua strada, scivolando e battendo violentemente la testa. Da quel momento, come riferito durante l'udienza nel tribunale della contea di Central London, l'uomo ha avuto mal di testa ricorrenti e che spesso durano per settimane intere.

Quando i giudici gli hanno chiesto perché si fosse fermato a prendere dei caffè a 15 minuti dal decollo, l'uomo ha risposto: "Mi piace molto sorseggiare un buon caffè prima di partire, ma non quello solito che si trova in aeroporto. Non stavo correndo - ha aggiunto - cercavo di andare il più veloce possibile tenendo conto del fatto che avevo in mano le bevande".

Proprio quei caffè però, gli sono costati una parte del risarcimento. Il giudice Saunders ha infatti ritenuto la British Airways responsabile dell'incidente, ma ha deciso che Wuchner avrebbe potuto ricevere soltanto l'80% del risarcimento da 5 milioni di sterline, proprio a causa della sua "negligenza concorrente", ossia la scelta di prendere dei caffè a pochi minuti dalla partenza. Secondo i giudici l'incidente sarebbe stato evitato se il personale della compagnia avesse pulito o segnalato ai passeggeri la presenza della macchia di liquore: "Trovo insolito - ha aggiunto Saunders - che nessuno della compagnia abbia preso misure immediate per prevenire un incidente".

La decisione della corte non è stata ben accolta dalla compagnia: "La British Airways dovrebbe essere esonerata da ogni responsabilità - ha dichiarato il legale Tom Bird -. L'incidente è stato causato dal fatto che Wuchner correva verso il gate con quattro caffè in mano". L'importo preciso del risarcimento, verrà deciso in un altro processo, la cui data non è ancora stata resa nota.