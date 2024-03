Perde anello di diamanti da 6mila euro: ritrovato grazie al gruppo Facebook

L'anello di diamanti sembrava perso per sempre, una veretta da 6mila euro. La moglie si era accorta di non averlo più con se dopo essere stata al supermercato. Così, il marito ha deciso di rivolgersi al gruppo Facebook di quartiere: siamo a Roma, nel quartiere Trieste, zona nord della città, e in questi gruppi i cittadini si scambiano quotidianamente informazioni di servizio sulle loro zone di "competenza". Gli iscritti sono oltre 26mila.

L'appello su Facebook per l'anello perso: "Ha un profondo valore affettivo"

"Buongiorno, mia moglie ieri verso le 19 fuori il Conad su Corso Trieste nei pressi di piazza Annibaliano ha perso una veretta di diamanti Damiani. Immaginerete che al di là del puro valore economico ha un profondo valore affettivo. Se qualcuno l’avesse trovata può contattarmi, ne saremo grati e riconoscenti.

Grazie", il post pubblicato sul gruppo Facebook.

Caso risolto in poche ore: anello trovato e restituito

Dopo aver pubblicato il post l'attesa della coppia è durata poche ore. Verso mezzanotte è arrivata la risposta: "Le ho scritto in privato", il commento di una residente di nome Linda. Poi la conferma la dà lo stesso uomo alla ricerca dell'anello: "È stato bello scoprire che ci sono ancora persone oneste, il più sentito ringraziamento va alla persona che oggi ha riconsegnato l’anello ritrovato a mia moglie. Le saremo sempre grati", a cui Linda ha risposto "È stato un piacere". Caso risolto di una storia terminata con un lieto fine grazie alla collaborazione tra cittadini.