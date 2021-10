"Il mio ragazzo ha speso 9mila euro per l'anello di fidanzamento più brutto del mondo"

Provate a chiedere a una donna come dovrebbe essere il suo anello di fidanzamento ideale, e vi srotolerà un catalogo intero: un semplice solitario, brillanti su una banda d'oro, insomma c'è l'imbarazzo della scelta e sbagliare è davvero difficile.

Ma questa donna ha condiviso su Facebook la foto dell'anello di fidanzamento "più brutto del mondo" ricevuto da un ex fidanzato, costato all'innamorato di allora ben più di 9mila euro.

Il suo ragazzo, evidentemente, aveva così paura di sbagliare che ha fatto creare un anello personalizzato, mescolando lo stile di due anelli diversi, e facendo un gran pasticcio. "Se non le piacerà una metà, le piacerà l'altra" ha probabilmente pensato, finendo per rendere orribili entrambe le parti.

"Ero convinta di dovermelo far piacere - confessa sui social - ma proprio non ce la facevo, lo trovo di cattivo gusto. Mi ha fatta impazzire e l'ho portato per sei mesi della mia vita. Per favore ditemi che non sono pazza a odiarlo. È costato più di 9mila euro, ci credete? Gliel'ho anche restituito quando ci siamo lasciati (anche se mi aveva detto che potevo tenermelo), non voglio vederlo mai più".

Il post ha raccolto centinaia di like e commenti 'orripilati': "È il più brutto design di sempre", "Sembra che voglia imitare uno yin-yang degli anni '90", "È così orribile, mi dispiace che tu l'abbia dovuto indossare fingendo di fartelo piacere", "Fammi indovinare, ti ha detto che tu sei la parte luminosa che rischiara le sue tenebre?".

Non si sa come sia finita la storia d'amore, la ragazza non lo spiega, certo è che evidentemente l'estetica dell'anello non ha favorito le intenzioni dell'ex fidanzato.