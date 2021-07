Vuole usare l'anello della nonna per chiedere alla fidanzata di sposarlo, la madre: "Non lo può fare, vale 10mila euro"

Lo sfogo della madre su Reddit: "Voglio che quell'anello rimanga in famiglia, mio figlio e la sua fidanzata litigano un sacco, non penso che il loro matrimonio durerà"

Meglio sognare in grande, sperando che vada tutto secondo i piani, o meglio essere realisti al costo di sembrare cinici, conservando in famiglia i beni di famiglia?

È la domanda che si sta ponendo una madre che si è confidata in maniera anonima su Reddit, chiedendo un parere agli altri utenti. "Sono una brutta persona per non aver lasciato mio figlio proporre il matrimonio alla sua fidanzata con l'anello della nostra famiglia?".

La donna spiega che suo figlio, un ragazzo di 26 anni, vuole usare l'antico (e prezioso) anello della nonna per chiedere alla sua ragazza di 24 anni di sposarlo. Il valore? Secondo lei supera i 10mila euro.

Sembra che all'inizio il 26enne non volesse nemmeno parlarne con sua madre, sicuro che avrebbe approvato. Cosa che però non è successa: "Gli ho detto - spiega lei su Reddit - che non gli lascerò usare l'anello per il fidanzamento, ma solo per il matrimonio e solo dopo che lei firmerà un atto legale che stabilisce che l'anello dovrà tornare alla mia famiglia in caso di separazione. Mio figlio è furioso perché dice che, a firmare un documento del genere, sembra già che si vada sicuramente verso il divorzio. Ammetto che però c'è una buona probabilità che si possano separare davvero, si erano già lasciati nel 2019, poi si erano rimessi insieme dopo sette mesi, e almeno una volta al mese litigano in maniera molto pesante".

La madre dell'aspirante sposo dunque parte già pessimista, e aggiunge: "Se lui la vuole sposarla va bene, ma non voglio che l'anello di mia madre, sua nonna, lasciatole a sua volta dalla sua prozia, vada a qualcuno fuori dalla famiglia. Lui non vuole dirlo a lei perché ha paura che lei possa male interpretare il gesto, come se il matrimonio fosse destinato a fallire, e vuole darle l'anello senza farle firmare nulla in segno di buona fede".

Ma i fatti restano i fatti: "Io però non voglio che lui le dia l'anello fino al matrimonio, non voglio che lei possa dileguarsi con l'anello se le cose dovessero mettersi male. Non sono sicura del valore del gioiello ma ha un rubino da 5 carati, e più diamanti, penso che sia oltre i 10mila euro".

I commentatori hanno difeso in gran parte la scelta della donna: "È tuo diritto al 100% stabilire qual è il futuro delle cose di tua proprietà, e lui non doveva dare per scontato di poter usare liberamente quell'anello. Probabilmente lui è insicuro sulla relazione, a causa delle liti costanti, e cerca di compensare con l'anello prezioso della nonna. Sono tornati insieme durante la pandemia? Forse cercavano solo di ristabilire un legame familiare e confortante in un periodo di immenso stress e incertezza. Le radici della loro unione non sono solide".

C'è chi consiglia anche la giusta scusa da usare: "Lui potrebbe dire alla sua fidanzata che tu sei ancora molto legata a quell'anello e non sei ancora pronta a lasciarlo andare. Lei dovrebbe capirlo".

Oppure: "E usarlo come regalo di anniversario, magari dopo 10 anni di matrimonio? È una grande idea, se lei non lo capisce, è chiaro quali siano le sue priorità".