Cerca online notizie sul fidanzato: scopre che il suo anello era per un'altra donna

In genere, quando si parla di amore e indagini sul web, ci sono due scuole di pensiero: la prima vuole che una persona - quando si fidanza - faccia subito ricerche accurate sul partner in modo da scoprire il prima possibile se ci sono problemi grossi. La seconda invece predica l'opposto: se ci si fida del proprio partner, inutile "avvelenarsi" le giornate facendo ricerche su internet e trovando dati relativi al passato che tanto ormai non si possono più cambiare.

Una donna prossima alle nozze ha condiviso su TikTok la sua scoperta: recentemente ha cercato su Google il nome del suo compagno, scoprendo che il suo anello di fidanzamento era già stato acquistato da lui ancora prima che si conoscessero, ed era stato originariamente comprato per un'altra donna. Insomma, un regalo decisamente riciclato, peccato che il fidanzamento è una cosa importante, e sapere che il proprio anello era destinato a un'altra anni fa non dev'essere stato il massimo.

La giovane spiega: "Quando ho deciso di cercare il nome del mio fidanzato su Google ho scoperto una recensione scritta da lui sul sito di una gioielleria, in cui parlava dell'anello di fidanzamento che mi ha regalato, ma il post è stato scritto prima ancora che ci conoscessimo".

Tra i commenti scandalizzati, alla fine la donna ha anche scherzato sul suo "trauma", spiegando che quell'anello adesso è "andato". Non è chiaro se è "andato" anche il fidanzato, o se semplicemente, messo di fronte alla realtà dei fatti, le ha comprato un altro gioiello.