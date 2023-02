Le amputano braccia e gambe per un tumore che non c'era

La diagnosi di un tumore maligno, l'asportazione di utero, 40 linfonodi e vescica: poi la biopsia stabilirà che non era un tumore. Era il 2014 quando è cominciato il dramma per Anna Leonori: per 4 anni ha infezioni, febbre, dolori, ricoveri. Il 7 ottobre 2017 il nuovo ricovero in ospedale per una peritonite acuta generalizzata causata dalla perforazione della vescica. Rimane in coma per un mese e mezzo e subisce l'amputazione di gambe e braccia.

Da un anno, grazie ai consigli della campionessa Bebe Vio, utilizza le protesi di nuova generazione. Intanto ha portato in tribunale gli ospedali che l'hanno avuta in cura. E oggi in un’intervista a Il Messaggero racconta la sua storia. "Le costosissime protesi acquistate grazie alle raccolte fondi di associazioni di volontariato e privati mi hanno cambiato la vita" dice Anna. "So bene che non avrò mai più l'autonomia ma mi hanno restituito un minimo di dignità nella vita di tutti i giorni. La quotidianità è fatta di tante cose, alcune non potrò farle mai più da sola, altre grazie alle protesi sì". Le protesi però si deteriorano e sono garantite per due anni. "Vivo ogni giorno con la preoccupazione che si possa rompere un pezzo, cosa che mi costringerebbe a tornare sulla sedia a rotelle".

E intanto attende l'esito del processo: "I periti concluderanno il loro lavoro a giugno. Non so come andrà a finire questa fase ma so con certezza che non si libereranno di me in alcun modo. Se sarà necessario affronterò anche il processo" conclude.