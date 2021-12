"Cercasi re di giorno e barista di notte": lo strano annuncio di lavoro

Monarca di giorno, barista di notte. È il singolare annuncio di lavoro diffuso dal Barrow Borough Council nel Regno Unito. L’insolita offerta si spiega con l’impellente necessità di trovare, entro l’inizio della stagione turistica ad aprile, una persona che ricopra due ruoli fondamentali: proprietario dello Ship Inn a Piel Island, situato nella baia di Morecambe a circa 100 chilometri a nord-ovest di Manchester e… re di un castello al largo della costa nord-occidentale del paese. La piccola isola si estende per appena 20 ettari, è accessibile esclusivamente con un traghetto ma registra una grande affluenza di visitatori in particolare durante alcuni periodi dell’anno: da aprile a settembre e in alcuni fine settimana come quelli che cadono durante le vacanze scolastiche.

Si comprende come, per gestire il flusso di turisti e di avventori, occorra qualcuno che rilevi il pub dell’isola. Il contratto con il precedente titolare era venuto meno durante la pandemia di Covid 19. Ovviamente sono previste alcune condizioni a cui dovrà sottostare chi risponde positivamente all’offerta di lavoro. Innanzitutto l’aspirante barista e re dovrà avere una forte capacità di sopportazione per affrontare condizioni meteorologiche non sempre stabili e difficoltà legate all’approvvigionamento di cibo e all’isolamento.

"Qualsiasi operatore deve apprezzare i vincoli offerti dall'energia, dalle condizioni meteorologiche, dall'accesso e dalla sua posizione all'interno di un'area di particolare interesse scientifico", si legge nell’avviso. Poi i requisiti. In qualità di gestore del pub, il nuovo titolare si occuperà di tutte quelle attività legate all’accoglienza e al servizio dei clienti. Ma non solo. Sarà anche responsabile della manutenzione dei terreni, della gestione delle aree del campeggio e dei servizi igienici dell'isola. Insomma sarà lui a “comandare” sull’isola.

E difatti l’annuncio continua “esperienza nella gestione di locali autorizzati e di accesso al personale, sostenibilità finanziaria ed essere pronto ad aprire per un breve periodo dell'anno pur mantenendo la responsabilità dei locali e dell'isola tutto l'anno”. Chi viene nominato "Re di Piel Island" si sottopone poi a una cerimonia di investitura alquanto particolare, proprio come particolare è l’incarico che è chiamato a svolgere. Il monarca viene fatto sedere su una sedia antica, con un elmo sulla testa e una spada in mano. Intorno a lui persone gli versano alcol sulla testa. Pare che la cerimonia, per quanto bizzarra, sia di origini antiche e venga fatta risalire al XV secolo.